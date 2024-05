Al Tufello c'è un nuovo emporio solidale aperto alle famiglie in difficoltà

Ha aperto un nuovo emporio solidale a Roma. Si trova al Tufello, quartiere popolare del III municipio, nella sede del centro sociale Astra 19, in via Capraia.

Un emporio solidale al Tufello

Il "social market", aperto alle famiglie più in difficoltà del territorio, è frutto della collaborazione tra la Brigata di Mutuo Soccorso Astra e Nonna Roma. Grazie al sostegno del programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne, il progetto di raccolta e distribuzione alimentare, già attivo dal 2020, assume la forma dell’emporio sociale "un luogo in cui continuare a sperimentare solidarietà a partire da una pratica di giustizia sociale".

"Per noi la cosa più importante è organizzarci insieme - spiegano gli attivisti e le attiviste di Astra -, rompere la barriera tra “utente” e “volontario”, riconoscerci in una stessa comunità che è solidale e allo stesso tempo mette le fondamenta per una società più giusta. Oggi il progetto iniziato nel bel mezzo della pandemia insieme a Nonna Roma fa un passo avanti".

Non solo pacchi ma una vera spesa

Il meccanismo al centro dell'emporio solidale è semplice: le persone bisognose prendono ciò di cui hanno bisogno (usando una tessera punti) e donano ciò che possono. Nonna Roma e Astra così danno la possibilità di uno spazio di "reale mutualismo", grazie al quale si sceglie ciò che si vuole prendere, superando il primo aiuto del pacco alimentare mensile "per dare alle persone la possibilità di fare la spesa attivamente".

"In questi anni abbiamo sempre lavorato attivamente a Roma sui problemi dell’abitare e della povertà alimentare - commenta il presidente di Nonna Roma, Alberto Campailla -, si tratta dell’inaugurazione del quinto emporio in pochissimi anni di attività, un passo ulteriore per cambiare la modalità di supporto alimentare puntando sui bisogni delle persone che si trovano a vivere un momento di difficoltà, in un quartiere dove insieme a Astra lavoriamo con grande sinergia da quattro anni e condividiamo molte battaglie politiche".