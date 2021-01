La figlia muore a due anni, il calciatore Emiliano Tortolano: "È andata a trascorrere una vita senza sofferenza"

Non ce l'ha fatta Ginevra, figlia di Emiliano Tortolano, calciatore di Ostia in forza al Latina calcio ed ex capitano dell'Ostia Mare, cresciuto nelle giovanili della Roma. A dare l'annuncio è stato lo stesso 31enne attraverso il suo profilo facebook: "Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia. Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza".

Ieri Ginevra, alla quale a pochi mesi dalla nascita erano state diagnosticate delle patologie, era stata ricoverata a seguito di un malore. Tortolano aveva chiesto a tutti di pregare. Stanotte la tragica notizia.

Il 6 gennaio, giorno del secondo compleanno della piccola Ginevra, Tortolano scriveva: "Eccoci qua amore mio sembrava ieri che stavo con mamma in quella sala ad aspettarti mi batteva forte il cuore e non potevo immaginare di quanto la mia vita sarebbe cambiata. Si è cambiata totalmente da quando sei nata: dopo 4 mesi è arrivata quella notizia. E' vero non mi nascondo: sono caduto tanto in basso che per risalire in alto sembrava impossibile. E invece grazie a te giorno dopo giorno e alla tua specialità, mi hai insegnato a combattere a non mollare mai ed andare sempre concentrato e deciso verso l’obiettivo proprio come fai tu. Ricordati vita mia non sei diversa da nessun’altro anzi sei superiore a tutti proprio per la tua specialità".

La sua bacheca in poco tempo si è riempita di messaggi di cordoglio. Il Latina calcio su facebook: "Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze".

Anche l'Ostia Mare si stringe a Tortolano: "L'As Ostiamare Lidocalcio tutta piange sgomenta per la tragedia che ha colpito Emiliano Tortolano e la sua compagna Giorgia, con la dolorosa perdita della piccola meravigliosa Ginevra. Dal Presidente ai dirigenti, ai calciatori tutti, Ostia esprime le più sincere condoglianze a Emiliano, a Giorgia, e a i familiari tutti in questo momento di profondo e immenso dolore. Ciao Ginevra, che la terra ti sia lieve piccolo angelo".