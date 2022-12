Lui senza una gamba, lei appassionata di moto: Emiliano e Chiara, un amore a 300 all'ora

Lei era tornata a correre dopo 4 anni di stop per un infortunio alla spalla, lui era alla sua seconda gara dopo l’amputazione della gamba destra per un incidente del 2011.

Si sono incontrati così, alla 200 Miglia dell'autodromo del Mugello, Emiliano Malagoli, 47enne originario della Lucchesia, e Chiara Valentini, coetanea di Roma. Esattamente dieci anni fa, il 27 dicembre del 2012. Una passione per le moto sfociata in una storia d'amore e raccontata da FirenzeToday. Entrambi campioni europei: Chiara nel 2006 a Rijeka, nella classe 600, Emiliano a Jerez, quest’anno, nella classe 1000 paralimpica.

“Quando ho saputo che quel giorno, in quello stesso circuito, c’era un pilota senza una gamba, andai subito a conoscerlo e mi complimentai con lui. Io mi ero fermata per molto meno”, ricorda Chiara. Poi un amico in comune, Cristian, gli propose di fare una gara di endurance assieme. I due si ritrovarono in provincia di Bari, un mese dopo. Scattò la curiosità di Emiliano. “Spulciai Facebook per capire se Chiara era single”.

“Entrambi volevamo organizzare un campionato per persone con disabilità. Così siamo partiti alla ricerca di sponsor e quel 27 dicembre è stato il momento in cui è iniziata la nostra storia d’amore”. Emiliano andò a prendere Chiara alla stazione dei treni di Firenze, dove avrebbe dovuto riaccompagnarla tre giorni dopo per il suo rientro nella capitale.

“In quei giorni mi portò a vedere Montecarlo di Monaco e poi la 'sua', Montecarlo di Lucca. Strada facendo i nostri programmi cambiarono, finché trascorremmo assieme il Capodanno. Il 1° gennaio, giorno del rientro, si offrì di accompagnarmi nel mio paese, Anguillara. In auto caricò qualche bagaglio: quelle valigie sono ancora qui”, ricorda la donna. Emiliano non è più andato via e la sua vita è cambiata. Ancora. Qui per continuare a leggere l'articolo su FirenzeToday.