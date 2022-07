VIDEO | "Sotto organico e con carenza di mezzi. Ecco perché a Roma c'è un'emergenza vigili del fuoco"

L’intervento sui binari dell’alta velocità dove deragliò un treno, il gravissimo incendio al Tmb di Malgrotta, le fiamme nel quadrante di Casalotti. Queste sono solo tre, le più gravi e impegnative, dei centinaia di interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Roma nell’ultimo mese. Un’estate davvero drammatica dal punto di vista degli incendi che sta coinvolgendo molti punti della città, con i pompieri impegnati oltre le forze, probabilmente, che hanno a disposizione. In termini di uomini, mezzi e sistemi di protezione individuale.

A raccontare la situazione a RomaToday, proprio di fronte alle sede centrale di via Genova, è Paolo Cergnar, rappresentante sindacale Usb vigili del fuoco di Roma: “Lo scorso 27 giugno nella zona di Monachina e Bufalotta è stata scritta una delle pagine più buie nella storia del comando di Roma - dice Cergnan, 39 anni, da 10 vigile del fuoco -. I colleghi di diversi distaccamenti del centro Italia sono dovuti intervenire perché non siamo riusciti a fronteggiare una situazione che dovrebbe rientrare nell’ordinarietà. Ovvero incendi di sterpaglie”.

"A Roma siamo sotto di almeno 300 unità - continua -, e quando veniamo impiegati per interventi così importanti, come fu anche il Tmb di Malagrotta, tutto il resto del lavoro che siamo chiamati a fare va in coda e a farne le spese sono i cittadini, soprattutto anziani e disabili qualora scoppi un incendio in una abitazione o, ad esempio, restano bloccati in un ascensore, o necessitano di un nostro intervento in caso di incidente stradale”. Quegli interventi alla persona che i pompieri eseguono insieme alle forze dell’ordine ogni giorno.

“Ognuno di noi fa il proprio mestiere con passione, ma è un lavoro, e con molti pericoli - spiega Cergnan -. Le carenze di organico vengono sopperite con gli straordinari, mettendo a rischio la situazione psicofisica di ognuno di noi, quattro colleghi lo scorso 27 giugno si sono infortunati. Non abbiamo un sostegno medico e psicologico in grado di intervenire sui rischi della professione e l’ultimo contratto collettivo ha addirittura ridimensionato la nostra rappresentanza sindacale”.

“La responsabilità è delle istituzioni - conclude il vigile del fuoco di Roma - si ricordano di noi solo quando serviamo, ma non dovrebbe essere così perché di mezzo c’è la vita delle persone”.