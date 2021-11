VIDEO | Roma invasa dai rifiuti, i cassonetti strapieni "smontano" l'operazione pulizia di Gualtieri

Le voci dei cittadini in merito alla situazione rifiuti nelle vie della Capitale. Tra Piazza Bologna e Pigneto i cassonetti vuoti si contano sul palmo di una mano

Abbiamo fatto un giro nei quartieri di Piazza Bologna e del Pigneto per monitorare la situazione rifiuti. Di cassonetti vuoti se ne vedono pochi, ma questa situazione si registra in buona parte dei quartieri della Capitale: "Non solo qua al Pigneto, io vengo da Monteverde e lì è quasi peggio".

"Ci sono i bambini che vanno a scuola che si ritrovano i cocci delle bottiglie di vetro sulle panchine, non è piacevole", poi ancora "Abito a Piazza Bologna da 50 anni, ma negli ultimi anni è sempre peggio. L'Ama passa raramente, ma se magari svuotano i cassonnetti lasciano per strada tutti i rifiuti attorno".