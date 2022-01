Emergenza freddo, i tassisti solidali raccolgono coperte per i senza dimora: ecco come partecipare

Dal 31 gennaio al 3 febbraio i tassisti dell'associazione di volontariato "Tutti Taxi per Amore" raccoglieranno a domicilio o nei punti di raccolta le donazioni che i cittadini vorranno fare per i senza dimora: abiti, coperte e alimenti non deperibili da consegnare a chi passa la notte in strada, soprattutto nei mesi invernali.

Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del piano freddo 2022 e gode del patrocinio degli assessorati Ambiente e Politiche Sociali di Roma Capitale. I Municipi coinvolti sono l'I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XV. “L'iniziativa è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio” spiega Marco Salciccia, presidente dell’associazione.

“Ancora una volta l’associazione Tutti Taxi per Amore si mette a disposizione per sostenere le persone più fragili - commenta l'assessora Sabrina Alfonsi -. Solidarietà, inclusione, sostegno e aiuto sono le parole chiave che contraddistinguono una comunità. Abbiamo voluto mettere a disposizione lo spazio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti come punto di raccolta per sostenere l’iniziativa dal profondo valore sociale e umano, per non lasciare indietro nessuno”.

"Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa - aggiunge l'assessora Barbara Funari - perché racchiude in sé molti elementi che caratterizzano il nostro agire: solidarietà verso le persone fragili, sostegno ai progetti di accoglienza, cultura del riuso e lotta allo spreco, rete formale e informale tra tutti gli attori della solidarietà territoriale. Solo facendo ognuno la sua parte, insieme riusciremo a dare risposte a domande sempre più nuove e complesse".

Il 5 febbraio dalle 9 alle 12 ci sarà un ultimo punto raccolta presso l'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti urbani in piazza Porta Metronia 2. La raccolta sarà consegnata alle associazioni Sant'Egidio, Nonna Roma, Binario 95, Progetto Akkittate di Arci Roma, City Angels, che garantiscono quotidianamente il sostegno alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà della Capitale. Per ogni informazione e richiedere un ritiro si possono chiamare i numeri 3468004680 e 3387157566.