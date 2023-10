Un cinghiale ha preso casa al Quadraro: “Ormai lo vediamo tutti i pomeriggi”

C’è un cinghiale che dimostra di apprezzare il Quadraro. Sono giorni che viene avvistato nella parte di quartiere che, amministrativamente, ricade sotto la gestione del municipio VII.

L'ospite fisso di via Selinunte

Qualche residente sostiene addirittura che, fino a pochi giorni fa, fossero addirittura un paio gli ungulati. Uno di questi è stato immortalato, nella serata di giovedì 11 ottobre, dietro un cancello, in via Selinunte. Chi ha scattato la fotografia sostiene che fossero le 19 e che l’animale si trovasse “prima del campo di pallone del Real Tuscolano”. Ma non è la prima volte che viene avvistato lì.

Tra la ferrovia ed il popoloso quartiere

“Se passi intorno alle 18 lo trovi lì” in via Selinunte, ha confermato una residente che ha visto la foto dell’ungulato. L’esemplare è ormai noto nel quartiere, e lo sta diventando anche sui canali social. “Di giorno – avverte chi lo ha notato – gira per il prato che comunica con la ferrovia”. La zona è quindi quella che si sviluppa tra il quartiere e la propaggine più periferica del parco di Tor Fiscale. In una zona quindi ad alta densità abitativa ricca di aree verdi e parchi pubblici, tra i quali quello degli Acquedotti, non molto distante dal punto in cui sono venuti gli avvistamenti.

La prima volta del Quadraro

Questi animali “vengono dalla ferroviaria che sta dietro” ha commentato un’altra cittadina “dobbiamo ringraziare quel cancello sennò stavano in strada”. Nel quartiere infatti non sono stati ancora visti passeggiare. È comunque la prima volta che, questi ungulati che a Roma sono diffusi soprattutto nel quadrante nord, si fanno vedere anche nel quartiere, medaglia d'oro al valore civile.