Da mesi a rischio sfratto nella casa senza luce, Omar "occupa" il municipio

Omar, il fratello e la madre vivono in un appartamento di Torre Angela da 3 anni ma non hanno mai avuto un contratto regolare. RomaToday aveva raccontato la loro storia, lunga vent'anni e costellata di residence indecorosi, notti all'addiaccio, case famiglia, altri affitti in nero e sfratti. A fine dicembre sembrava essersi aperto uno spiraglio per una soluzione alternativa, viste le condizioni di estrema precarietà in cui si trovano, senza acqua, luce e gas staccati dal padrone di casa e reiterati tentativi di sgombero ad opera di personaggi non bene identificati. Ad oggi, però, nulla si è ancora mosso e così la Rete antisfratti ha deciso di accompagnarlo direttamente nella sede del suo municipio di residenza, il XIII, per chiedere soluzioni immediate.

Una protesta con cartelli e striscioni: "Vogliamo una casa per Omar", perché come fanno sapere gli attivisti "da troppi anni aspetta una casa dignitosa". Dal 10 gennaio, quando il nucleo familiare di origini egiziane è stato convocato dai servizi sociali di via Aurelia 470, i tre hanno proseguito a vivere al buio nell'appartamento di Roma est, nell'impossibilità di utilizzare l'acqua corrente in quello che, probabilmente, era un locale lavatoio sul terrazzo condominiale, poi trasformato in appartamento.

"Se non risolvono - promette la Rete - torneremo più di oggi e più forti di prima. Ci dicono di non avere la bacchetta magica, ma allora chi ce l'ha? Non si può passare la vita a peregrinare tra centri di emergenza, residence e cohousing. In questa città ci sono troppe case senza gente e troppa gente senza case".

Come riferisce a RomaToday Maria Vittoria Molinari di Asia-Usb, che sin dall'inizio ha preso in carico il caso di Omar e della sua famiglia "l'assessore alle politiche sociali Arianna Quarta si è impegnata a riportare le loro istanze al dipartimento politiche abitative". Il caso specifico, insieme ad altre decine, verrà portato anche sul tavolo dell'assessore competente Tobia Zevi in un incontro convocato per il 22 giugno, frutto del blitz di protesta da parte di movimenti e sindacati andato in scena il 30 maggio durante gli stati generali del patrimonio alla centrale Montemartini di via Ostiense: "Dobbiamo tenere alta l'attenzione - prosegue Molinari - così abbiamo deciso per questa azione in municipio, che è l'ente di prossimità per tutti i cittadini".