Emergenza alloggi, confronto tra Regione e studenti. Gli universitari: "Risposte deludenti"

La protesta delle tende contro il caro-affitti e la mancanza di alloggi per gli studenti è iniziata oltre un anno fa, ma secondo le associazioni Udu (Unione degli universitari), Minerva e Primavera degli studenti, la crisi abitativa è rimasta pressoché invariata. E lo hanno dichiarato al termine di un confronto in Regione con l’assessora all’Università Luisa Regimenti e con il commissario straordinario di LazioDisco Giorgio Ciardi. Il confronto è avvenuto in occasione di un’audizione della commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio del Consiglio regionale.

Le richieste degli studenti

Le associazioni universitarie hanno portato al tavolo tutte le criticità emerse dal confronto con gli studenti: l’uscita dal commissariamento di LazioDisco, i servizi navetta per le residenze universitarie di Ostia e Valleranello, la situazione generale delle residenze e il problema della mancanza di alloggi. E poi i ritardi nell’assegnazione delle borse di studio.

La risposta della Regione

LazioDisco ha risposto per bocca del commissario Ciardi: “Per quanto concerne i contributi alloggio, la graduatoria è stata esaurita. A proposito degli alloggi, duecento posti in quello di Quintiliani saranno disponibili tra un mese e mezzo e sono già state bandite le gare per l'arredo, in modo da essere pronti per il nuovo anno accademico. Per quelli di Ostia e Mandrione sono iniziate invece le procedure di gara, con 40 posti per ciascuna struttura. Nei pressi della stazione Termini vi è poi un altro edificio da destinare ad alloggio, al momento occupato ma in fase di sgombero. Fuori Roma, a Cassino è presente un altro immobile su cui si sta lavorando”. Secondo l’ente per il diritto allo studio, inoltre, i ritardi nell’erogazione delle borse di studio sarebbero di imputazione ministeriale. Per quanto riguarda le condizioni delle residenze universitarie, LazioDisco ha precisato che è in corso la manutenzione in tutte le strutture, ma che a causa dei lavori sarà necessario chiuderne alcune, come quella di Valle Aurelia. Per quanto riguarda il tema dei trasporti, per Ostia e Valleranello è stato fatto già un affidamento per le navette. L’assessora Regimenti ha sottolineato di essere vicina alle problematiche degli studenti e ha fatto sapere che è in corso un tavolo con tutti i rettori di Roma e del Lazio per affrontare le varie problematiche. “Ho ascoltato le istanze degli studenti in merito alle criticità degli alloggi universitari, alle borse di studio, alla sicurezza degli atenei del Lazio – ha spiegato dopo la commissione -. Una preziosa occasione di confronto con le rappresentanze studentesche per ragionare insieme su come rafforzare il diritto allo studio nella nostra Regione”.

La delusione delle associazioni

Le risposte ottenute non hanno soddisfatto Udu, Minerva e Primavera degli studenti: “Aldilà dell’apertura di una residenza e dell’avvio delle procedure di gara per altre strutture, non abbiamo ottenuto risposte soddisfacenti sulla crisi abitativa, che permane invariata dall’inizio della protesta delle tende. Non siamo soddisfatti, chiediamo risposte reali e concrete quanto prima”.