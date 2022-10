La disavventura di Ema Stokholma con un taxi a Roma

Disavventura romana per Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva di origini francesi. La ragazza, infatti, venerdì sera ha pubblicato sul suo account Instagram da oltre 300.000 follower alcune storie con le quali ha raccontato la discussione avuta con un tassista che l'ha riportata a casa.

Le storie Instagram di Ema Stockholma sulla disavventura in taxi

La 39enne ha riproposto in video una parte dello scambio con l'autista: "Situazione taxi Roma - si legge nelle storie -. Un’ora per trovarne uno. Arrivo a casa e chiedo di pagare con il Pos". A quel punto il tassista ha protestato. Dalle frasi che si sentono, pubblicate dalla conduttrice, l'uomo fa intendere che ad averlo saputo prima non l'avrebbe caricata.

La risposta piccata del tassista

"Domani vado a fare la spesa con i pezzi di carta" esclama l'interlocutore della donna. Come a intendere: "pago da mangiare con le ricevute del Pos". "Come deve pagare una persona? Sono comunque soldi" protesta ancora Stockholma. Nemmeno quando ha fatto notare che avere un Pos attivo è obbligatorio da fine giugno 2022, il tassista ha cambiato idea. "Trattata a pesci in faccia", scrive ancora la conduttrice che a 15 anni ha vissuto a Roma.

"Mi ha dato la ricevuta solo perché ripreso"

Nell'ultima storia pubblicata da Stockholma si vede il tassista ripartire, per poi fermarsi: "Ah, mi sono dimenticato la ricevuta". La conduttrice francese commenta: "Se ne è ricordato solo quando gli ho detto di aver ripreso tutto con lo smartphone".

"Mollata per strada da un altro tassista"

Secondo quanto poi aggiunto ancora dalla donna, nei giorni scorsi è andata ancora peggio con un altro tassista: "Appena ha saputo che volevo pagare con la carta, mi ha lasciato per strada in zona stadio Olimpico, senza neanche un numero civico come riferimento".