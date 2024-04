Elodie ambasciatrice di Save the Children. L'esordio al Quartaccio, il suo quartiere

Elodie torna a Quartaccio, il suo quartiere, e annuncia il suo ruolo di ambasciatrice di Save The Children. La nota cantante infatti farà parte di “Prendersi cura” il progetto, promosso dall’associazione, che parte nel quattordicesimo municipio e che mira a contrastare la povertà educativa e promosso dall’associazione

Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile, Elodie ha fatto visita alla scuola primaria del plesso Andersen dell’I.C. Pio La Torre incontrando il personale scolastico e i bambini e le bambine della scuola. “Ho deciso di impegnarmi con Save the Children perché sono stata una bimba anch’io e so quello che è mancato nella mia infanzia e credo che ogni adulto debba impegnarsi per far sì che il futuro dei bambini sia dignitoso" – è stato il messaggio lasciato dall’artista romana durante la visita all’istituto.

“Prendersi cura” vedrà l’attivazione di un sistema di percorsi di sostegno personalizzato per promuovere il benessere e l’accesso ad un’educazione inclusiva per i giovani (6-17 anni) che vivono in condizioni di vulnerabilità socioeconomica sostenendo le loro passioni e aspirazioni

“Sono felicissima di annunciare che sono ufficialmente un’ambasciatrice di Save the Children” – ha aggiunto Elodie sui social – “Un impegno di cui sono orgogliosissima e che nasce nell’ambito del progetto “Prendersi Cura”, nel quartiere Quartaccio di Roma, dove sono nata e cresciuta. Insieme ci impegneremo per assicurare un futuro pieno di opportunità per bambini e bambine”.

“Parte dal nostro Municipio Roma XIV il progetto di Save the Children Italia “Prendersi cura”. Mai nome fu più indicato per l’obiettivo che vuole raggiungere, contrasto alla povertà educativa. Grazie all’ I.C. Pio La Torre e ai suoi docenti donne ed uomini instancabili. Elodie grazie!” – l’annuncio del consigliere PD del municipio XIV, Andrea Montanari.