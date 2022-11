Elezioni Sapienza: Cambiare Rotta contro Azione Universitaria. Così al voto dopo settimane di tensioni

Schermaglie ai banchetti, bacheche imbrattate, un convegno che finisce con una carica della polizia in tenuta antisommossa e infine l'occupazione di una notte della facoltà di Scienze Politiche. Prima ancora, a inizio ottobre, proteste per la carenza di spazi soprattutto a Villa Mirafiori, sede del dipartimento di Filosofia. Le elezioni universitarie alla Sapienza, iniziate oggi 7 novembre e previste fino all'11, sono arrivate alla fine di un lungo periodo di tensione per il primo ateneo romano.

La lista di rottura che si candida per la prima volta alle elezioni universitarie

Per capire il contesto nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali "sapientini", ovvero il Senato accademico, il consiglio d'amministrazione e il centro universitario sportivo (oltre alle assemblee di tutte le facoltà), bisogna partire da chi è presente sulle schede elettorali. Per la prima volta, infatti, c'è Cambiare Rotta. Un'organizzazione di estrema sinistra, che ha come base liceale Osa (opposizione studentesca d'alternativa) e come appoggio politico nazionale Potere al Popolo. "Ci siamo candidati per la prima volta per essere una lista di rottura - spiega a RomaToday Elettra Luna Lucassen, 20 anni, studentessa di Scienze dell'educazione e della formazione - e tutto il percorso di scioperi e manifestazioni fa parte di ciò che vogliamo rappresentare. Noi facciamo militanza".

La candidata di Cambiare Rotta: "Manifestare contro i fascisti è democrazia"

Con un recente passato in Osa e nel liceo Ripetta, Elettra spiega perché abbiano preso di mira la rettrice Antonella Polimeni: "Abbiamo con lei un confronto già da tempo per la questione delle aule pollaio - continua - e quello che abbiamo notato è un continuo giustificarsi, uno scarica-barile per ogni problema e mai una posizione precisa. Chiediamo le sue dimissioni perché sui fatti del 25 ottobre avrebbe dovuto fare e dire qualcosa, ma non è stato così". L'obiettivo di Cambiare Rotta è chiaro: "Vogliamo un'altra università in un'altra società - annuncia Lucassen, citando lo slogan della lista - che non faccia accordi di ricerca bellica o partnership con aziende che inquinano. Il convegno di Azione Universitaria? La democrazia. anche conflitto e il loro era un convegno con esponenti di estrema destra, dei reazionari. Noi abbiamo diritto a manifestare contro eventi del genere, perché portare avanti valori antifascisti all'università è più giusto che lecito".

L'unica lista di centrodestra: Azione Universitaria e le tensioni prima del voto

Dall'altra parte della barricata c'è Damiano Vulpiani, 24 anni, iscritto alla Magistrale di Scienze politiche e relazioni internazionali, presidente di Azione Universitaria. La lista è l'unica di centrodestra all'interno della Sapienza e raccoglie per la maggior parte simpatizzanti e militanti di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale: "Ma ci sono anche elettori di Forza Italia e di Maurizio Lupi - specifica Vulpiani - quindi raccogliamo un po' tutto ciò che c'è nel centrodestra italiano". Per raccontare i fatti del 25 ottobre a RomaToday parte da un mese prima: "Il 29 settembre abbiamo subito un'aggressione - racconta - ad un banchetto all'interno della facoltà di Economia. Ero rimasto solo, sono arrivati in una decina e hanno ribaltato tutto, insultandomi e strappando volantini e bandiera dell'organizzazione. La settimana successiva hanno imbarrato e danneggiato due volte la nostra bacheca di Giurisprudenza disegnando le Z delle truppe militari russe, insulti, falci e martello. Il 24 ottobre sera il collettivo di Scienze politiche chiama a raccolta tramite i social tutte le organizzazioni studentesche e le realtà cittadine per protestare contro il nostro convegno e poi è successo quello che sapete". Vulpiani riferisce di oltre cento studenti barricati in un'aula di Scienze politiche per due ore, finestre e porte sbarrate, agenti della Digos ovunque: "Un clima surreale - continua il candidato al Senato accademico - e nei giorni successivi ci sono stati altri momenti di tensione, con insulti rivolti a chi era ai nostri banchetti durante la campagna elettorale".

"Paghiamo il fatto di trovarci in un contesto storicamente di sinistra"

L'obiettivo di Azione Universitaria è semplice: "Penetrare nelle assemblee di facoltà, in aprticolare Lettere e Sociologia dove non siamo mai stati - sottolinea Damiano - e poi lanciare un progetto quinquennale all'interno della Sapienza. Nel frattempo, però, abbiamo dovuto annullare un evento di giovedì scorso a Farmacologia, per motivi di orine pubblico e per la nostra incolumità. Il tema? Informazione e disinformazione ai tempi dei social. Purtroppo Cambiare Rotta e gli altri usano noi come grimaldello per esprimere dissenso verso il nuovo Governo, ma cosa c'entriamo? Paghiamo l'essere l'unica realtà di centrodestra in una università storicamente di sinistra".