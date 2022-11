Sapienza, niente di nuovo all'ombra della Minerva: ecco chi ha stravinto (ancora) le elezioni

Le elezioni universitarie per il rinnovo degli organi collegiali della Sapienza si sono concluse l'11 novembre e i risultati hanno confermato quanto prevedibile: "Sapienza in Movimento" è stata la lista più votata, con 5 candidati eletti nel Senato Accademico, su sei seggi disponibili. Due su due nel consiglio di amministrazione.

Sapienza al voto a novembre tra tensioni, spaccature e ricorsi

Dal 7 all'11 novembre la Sapienza è tornata al voto, dopo due anni, per rinnovare i tre principali organi collegiali (Senato Accademico, Cda e Centro universitario sportivo), oltre a tutte le assemblee di facoltà. E' stata una consultazione totalmente online, capitata in uno dei periodi di maggiore tensione all'interno dell'ateneo capitolino. Non solo per quanto successo il 25 ottobre a Scienze Politiche, con le cariche della Polizia contro un corteo che protestava per lo svolgimento di un convegno al quale erano stati invitati Capezzone e Roscani, ma anche per la spaccatura interna alla principale organizzazione studentesca, "Sapienza in Movimento", con un pesante strascico in tribunale.

Sale l'affluenza: il 24% per Senato e Cda

A votare per il rinnovo del consiglio di amministrazione sono stati 32.699 studentesse e studenti su 132.110 aventi diritto, quindi poco più de 24% della popolazione studentesca, con 375 schede bianche. Per il Senato Accademico, invece, l'affluenza è stata leggermente superiore: 33.043 coloro che hanno espresso la loro preferenza (354 schede bianche). Numeri comunque molto bassi in entrambi i casi, anche se in tendenza positiva rispetto a due anni fa, quando l'affluenza nei due casi si era fermata sotto il 17% ed era in miglioramento rispetto al 2018.

"Sapienza in Movimento" fa incetta di preferenze, come nel 2020

Andando a guardare i risultati, si conferma quanto successo già a ottobre 2020: "Sapienza in Movimento" ha eletto 5 rappresentanti su 6 nel Senato Accademico, lasciando un solo seggio alla lista "Fenix - Vento di Cambiamento". Due su due, come già accaduto nel 2020, all'interno del consiglio di amministrazione e stesso risultato per il comitato per lo sport universitario. Ad essere stati eletti in Senato sono stati Valerio Tomassetti, Claudia Lucci, Lorenzo Madonna, Gianluca Gagliano e Andrea De Rosa grazie a 17.941 voti di lista, dato anche migliore rispetto al 2020 quando l'organizzazione ottenne 15.616 preferenze. Il sesto seggio verrà occupato da Mivas Karakassilis di "Fenix - Vento di Cambiamento", grazie a 5.026 voti di lista. In consiglio di amministrazione sederanno Lucia Lombardo e anche in questo caso Lorenzo Madonna grazie a 18.019 preferenze date alla loro lista. Una flessione di poco più di 300 voti rispetto alle precedenti consultazioni. Quasi 18.000 i voti dati a "Sapienza in Movimento" per il nuovo comitato per lo sport universitario, che hanno fruttato l'en plein: gli unici due studenti ammessi nell'organo collegiale saranno i loro, Elisabetta Verre e Nausicaa Mellano.