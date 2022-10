Sapienza al voto: tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni universitarie di novembre

Si accendono i riflettori sulla Sapienza. Gli scontri del 25 ottobre tra collettivi di sinistra e forze dell'ordine, hanno dato un significato ancora diverso alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca negli organi collegiali per il triennio 2022-2024: il consiglio d'amministrazione, il Senato accademico e il comitato per lo sviluppo dello sport (CUS). Dal 7 all'11 novembre migliaia di iscritti aventi diritto esprimeranno la loro preferenza.

Elezioni universitarie alla Sapienza: chi può votare

Inizia oggi, giovedì 27 ottobre, la campagna elettorale nelle facoltà della Sapienza. Sono chiamati a partecipare tutti coloro che, alla data delle votazioni, sono iscritti (anche fuori corso) negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, non solo ai corsi di laurea triennale e magistrale, ma anche ai dottorati di ricerca (senza aver già conseguito il titolo) e alle scuole di specializzazione. Sono esclusi coloro che non abbiano sostenuto con successo almeno un esame negli ultimi tre anni e coloro i quali siano stati raggiunti da un richiamo formale, una sospensione fino a 4 mesi e una decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali di ateneo.

Quando e come si vota per il rinnovo degli organi collegiali dell'ateneo

Il voto sarà esprimibile seguendo le indicazioni di un apposito link che verrà reso pubblico sul sito della Sapienza, accedendo con le credenziali che ogni studente ha sin dall'iscrizione. Dal 7 al 10 novembre la finestra valida per votare è dalle 8 alle 18, mentre l'11 novembre dalle 8 alle 12 per permettere poi l'inizio dello scrutinio che sarà in diretta streaming a partire dalle 14.30.

Le liste presenti sulle schede per Cda, Senato e CUS

Quest'anno sono 8 le liste che prendono parte alla competizione: il Fronte della Gioventù Comunista, Sapienza in Movimento, Vento di Cambiamento - Fenix, Udu Sapienza - SU Sapienza, Azione Universitaria, Cambiare Rotta, Link e Sapienza Mista. Nel caso del centro sportivo universitario se ne presentano solo 5. Per il rinnovo del consiglio d'amministrazione, in totale gli elettori potranno scegliere a chi dare la preferenza tra 22 candidati (10 le donne), mentre per il Senato accademico sono 53 (24 le donne). Per il rinnovo del comitato sportivo sono 13 i candidati (7 donne).