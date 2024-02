Elezioni europee, la Sapienza è pronta a ospitare un seggio per gli studenti fuorisede

La Sapienza si candida a offrire un seggio per permettere agli studenti fuorisede di votare a Roma alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. A farlo sapere è stata la rettrice, Antonella Polimeni, durante un incontro con 200 studenti universitari intitolato “I giovani e il voto Ue” allo spazio multimediale Esperienza Europa – David Sassoli, a piazza Venezia.

Le parole di Polimeni

La rettrice ha reso nota la disponibilità dell'ateneo, in vista delle prossime elezioni europee con queste parole: “Tutto quello che potremo fare per i nostri studenti, anche fuorisede, lo faremo. Siamo pronti ad accogliere un seggio per dare la possibilità agli studenti di poter votare, sentendosi a casa”.

La mozione sul voto elettronico

Quello del voto per i cittadini fuorisede è un tema che diventa sempre più centrale in vista del prossimo appuntamento elettorale. Sulla questione si è mossa anche il consiglio comunale, che nei giorni scorsi ha approvato una mozione a prima firma del consigliere Pd Lorenzo Marinone, a sostegno della proposta di legge che consente l'esercizio del voto a chi si trova lontano dalla propria città di residenza, per motivi di lavoro, studio o salute, in occasione di tutte le tornate elettorali. La mozione supporta anche la campagna "Voto dove Vivo", nata per promuovere il voto elettronico. “"Con questo atto – spiegano i consiglieri capitolini Pd, Lorenzo Marinone, e della Lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco - chiediamo un impegno della città di Roma nel sensibilizzare tutti, i parlamentari e la cittadinanza, sull'importanza della proposta di legge in esame alle Camere che vuole dare l'opportunità a tutti coloro che si trovino fuori dalla propria città di residenza, in Italia o all'estero, di poter esprimere il proprio voto”.