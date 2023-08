Eleonora Mascaro è Miss Framesi Lazio 2023: da Ardea alle prefinali di Miss Italia

Eleonora Mascaro ha vinto il titolo Miss Framesi Lazio 2023, la terza finale regionale dell’84esimo concorso nazionale Miss Italia che si è tenuta giovedì 3 agosto al Club Le Palme di Via Casilina 1940/c aggiudicandosi l’accesso alle prefinali nazionali.

La gara ha visto partecipare 30 ragazze che si sono contese il titolo legato all’azienda italiana di cosmesi sponsor del concorso esibendosi in sfilate, indossando abiti ispirati alla bandiera tricolore e al film di successo “Barbie”, abiti da sera con perle Miluna e il classico body da gara.

A vincere è stata Eleonora Mascaro, ventenne nata a Roma ma residente ad Ardea. La ragazza diplomata al liceo linguistico, è iscritta a scienze della comunicazione, pratica ginnastica ritmica a livello agonistico da 10 anni ed equitazione, ama la fotografia e sfilare e sogna di diventare una presentatrice TV. Completano il podio Sara Bumbaca, 18 anni di Roma del quartiere Giardinetti e Federica Mora 18enne romana residente a Mostacciano. Quarto posto per Erico Piticco, 20 anni di Latina residente ad Anzio, quinta Nicole Boccanero 19enne di Marino e sesta Eleonora Astemio 18enne romana che abita in zona Pescaccio.

A decretare la classifica la giuria composta dal produttore cinematografico Luca Mastrangelo, dalla truccatrice delle dive Daniela Mariotti, dal personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, dal presidente della Decamano Academy Fabrizio Nobili e dall’agente Miluna Stefano Mariani. Ha presentato la serata invece Margherita Praticò, agente esclusivista del Concorso Miss Italia per il Lazio sotto la direzione del regista Mario Gori. Madrina della serata Carolina Stigliano già vincitrice nella scorsa edizione delle finali regionali del titolo di Miss Roma 2022 poi riassegnato alle Prefinali Nazionali a Federica Maini la quale, in virtù del secondo posto ottenuto per il titolo di Miss Lazio, ha ricevuto la fascia di Miss Prefinalista Nazionale Lazio 2023 e con essa la partecipazione alle fasi nazionali.

Nella stessa serata si è tenuta la selezione provinciale che ha decretato Giulia Presciutti, 28enne di Ariccia Miss Eleganza Roma 2023. Mora, alta 170 cm la ragazza è laureata in moda e design, pratica il fitness, ama viaggiare e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. Alle sue spalle si sono classificate Michela Cardillo Stanco, Camilla Ortensi, Ginevra Carta, Angelica Occhi Grossi ed Elisa Primerano. Per tutte e sei si aprono ora le porte delle finali regionali, che si svolgeranno per tutto il mese di agosto in varie località del Lazio.

Ecco nel dettaglio il programma: