"Aspettiamo Gualtieri e Zingaretti per portare l'educazione sessuale a scuola"

Dopo aver raccolto quasi 35.000 firme in pochi giorni per istituire l'eduzione sessuoaffettiva nelle scuole di Roma e del Lazio, il gruppo di lavoro composto da Isabella Borrelli (digital strategist e attivista Lgbtq+), Flavia Restivo e Andrea Giorgini (militanti Pd), ha deciso di fare un ulteriore passo, con un evento l'8 giugno a partire dalle 20 da Zalib, sotto al Gianicolo.

L'impatto dell'iniziativa è stato da subito positivo, tanto che l'istituto nazionale sessuologi e il mondo degli psicologi legato all'educazione sessuale e affettiva hanno subito dato ampia disponibilità per collaborare. "Siamo in un'epoca che forse si apre di più a questi temi, si respira un'aria nuova dopo la pandemia" fa sapere Flavia Restivo, 26 anni.

"Mercoledì 8 giugno terremo un evento da Zalib per diffondere la campagna - prosegue - e farci un aperitivo in compagnia, a cui vogliamo dare una cornice molto variegata essendo in un contesto di 'festa'. Ci saranno prima di tutto alcuni interventi esterni, tra cui Etero Basiche, Pietro Turano e noi tre promotori a cui si aggiungeranno banchetti di vari brand giovani come Rome is More e Magliette della Salute assieme a realtà associative territoriali come Scomodo, Donne x strada e Venus Urban e Art e Libera di Abortire. Ci sarà poi una dj che accompagnerà la serata".

Gli organizzatori si aspettano anche la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, destinatari della petizione e del progetto di educazione sessuoaffettiva lanciato dai tre giovani attivisti: "Si tratta di un evento per cui vi è molto fermento - conclude Restivo - e per cui possiamo dirci molto soddisfatti, la nostra proposta è stata accolta dalla società civile in una maniera a dir poco sbalorditiva, ne siamo molto grati”.