A Roma centinaia di caschi rubati ogni mese, eCooltra presenta decine di denunce

Centinaia di caschi rubati ogni mese. Un danno ingente al quale bisogna sommare il mancato utilizzo del motorino da parte di potenziali utenti. eCooltra, azienda spagnola che gestisce 1500 motorini in sharing nella a Roma, viene continuamente bersagliata dai ladri che, ormai con cadenza quotidiana, sottraggono dai motorini a noleggio gli elmetti protettivi per utilizzarli sui loro mezzi privati o, in alcuni casi, per rivenderli.

Denunce

La società, vista la situazione ormai fuori controllo, ha deciso di passare “all’azione”. Affiancata dall’avvocato Federico Sinagra ha cominciato a sporgere denunce su denunce. “Denunciamo circa 20 soggetti al mese” spiega, a RomaToday, il legale che sta seguendo l’azienda. Uno si aspetterebbe una denuncia contro ignoti vista la vastità del fenomeno e invece non è così.

Caschi speciali

“ECooltra – continua l’avvocato Sinagra – ha scelto come fornitore dei suoi caschi un produttore praticamente sconosciuto in Italia, in grado di garantire una colorazione che non viene utilizzata nel nostro Paese. Inoltre, tutti i caschi sono brandizzati. Per chi, come me, conosce quei caschi, è facile riconoscerli. Quando vedo qualcuno che utilizza un casco ECooltra su un mezzo che non sia di quelli a noleggio scatto una foto per presentare, poi, la denuncia”. Alcune persone non si sono neanche preoccupate di nascondere i loghi tanto è alto il senso di impunità di alcuni.

Ormai anche le forze dell’ordine riconoscono questi caschi: “Ci sono delle denunce che partono su iniziativa della polizia – afferma Sinagra - tutte le volte che per un normale controllo viene fermato uno scooter, il passeggero o il conducente che ha un casco illecitamente detenuto subisce poi un procedimento penale”. Perché, come detto, è facile, per chi li conosce, distinguere un casco della Ecooltra.

Danni ingenti

I caschi rubati ogni mese sono centinaia con danni ingenti per l’azienda. “non parliamo tanto del costo di ogni singolo pezzo che si aggira sui 50 euro – precisa Sinagra – il problema è che i motorini senza caschi nei bauletti non vengono poi utilizzati. Ecooltra, non avendo messo dei dispositivi sui caschi, non può sapere in tempo reale quali mezzi ne siano sprovvisti e quali no”. Si rischia, quindi, che un motorino resti fermi anche per mesi prima che il casco venga rimpiazzato.