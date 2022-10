Eclissi solare 25 ottobre: come e quando vederla a Roma

Un'eclissi parziale di sole sarà visibile anche a Roma oggi, martedì 25 ottobre. Un fenomeno astronomico che si verifica quando la Luna transita davanti al Sole, coprendolo parzialmente. Anche nella Capitale a partire dalle 11.25 sarà possibile assistere all'evento.

Eclissi parziale di sole martedì 25 ottobre

Quella di oggi è un'eclissi annoverabile tra e cosiddette Saros, fenomeni divisi tra loro da 6.585 giorni, cioè 18 anni 10 giorni e 8 ore o 18 anni, 11 giorni e 8 ore a seconda degli anni bisestili che si verificano in questo intervallo. Si verificano più o meno tutte nello stesso periodo dell'anno. Secondo quanto spiegano gli scienziati, sono in corso 40 serie di eclissi di questo tipo, ognuna identificata con un numero progressivo: quella del 25 ottobre è la 124, numero 55 della serie. La prima fu il 6 marzo 1049 mentre l'ultima avverrà l'11 marzo 2347.

Quando vederla a Roma

Nella Capitale l'eclissi parziale di sole inizierà alle 11.25, vedrà il suo culmine alle 12.21 e terminerà alle 13.19 con una percentuale di oscuramento pari al 15,70%, questo significa che per chi si trova in città questa mattina ci sarà la percezione di un imbrunimento insolito. Chi vorrà, potrà seguirla in streaming grazie al Virtual Telescope Project e sul sito dell'istituto nazionale di fisica e astronomia.

Come osservarla senza subire danni agli occhi

Per osservarla, è assolutamente raccomandabile utilizzare un filtro adeguato ed evitare di farlo ad occhio nudo, perché è dannosa per gli occhi. Come spiega l'astrofisico e divulgatore Gianluca Masi "ci si deve preoccupare di predisporre opportuni sistemi di protezione". Vengono consigliati strumenti indiretti come il foro stenopeico e la proiezione di uno strumento ottico oppure gli occhialini AstroSolar e i filtri di uguale materiale da mettere davanti agli strumenti ottici.