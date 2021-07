Ecco come sarà il monumento al Marinaio di Piazza Bainsizza

Nel dicembre 2020 l'associazione nazionale Marinai d'Italia ha firmato l'affidamento dei lavori per il Monumento al Marinaio di Piazza Bainsizza; lo scorso 21 luglio, alla presenza della sindaca Virginia Raggi e della ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone, oltre che delle autorità civili e militari, è stata posta la prima pietra. "Un omaggio doveroso e sincero a tutti i marinai che hanno perso la vita in mare e che si sono sacrificati per la patria”, ha detto Virginia Raggi; "Ai Marinai d'Italia", recita la prima pietra che sarà incorporata nel basamento.

Roma Today ha potuto visionare il progetto ufficiale della fontana, depositato presso gli uffici di Roma Capitale. Una grande vasca, semicircolare, a forma di chiglia di nave, sarà l'elemento portante del manufatto; dinnanzi ad essa una grande ancora, come fosse il sestante di una meridiana, sarà installata su di un basamento di pietra e riparata da una ringhiera. Il resto lo faranno i giochi di acqua che scorreranno dietro alla grande ancora e il secondo semicerchio della piazza, calpestabile, che richiamerà una sorta di meridiana, con annessi giochi di luce. L'opera è finanziata dalla Sovrintendenza Capitolina e i lavori dovrebbero concludersi a novembre 2021.