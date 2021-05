Ebook e canzoni scaricabili gratis alle fermate di treni e bus: l'iniziativa di Atac

La nuova "biblioteca digitale" mette a disposizione una library di centinaia di titoli: basta inquadrare il QR code alle pensiline per scaricare libri, audiolibri e brani musicali

Pensiline e fermate smart che consentono di scaricare gratuitamente centinaia di libri, canzoni e audiolibri: l’iniziativa è di Atac, che ha inaugurato la “biblioteca digitale” del trasporto pubblico romano.

L’iniziativa è stata ribattezzata “e-L.OV. +Viaggi +Leggi”, e consente download senza limiti sullo smartphone: basta avvicinare la fotocamera al QR Code corrispondente al titolo per avviarlo.

A oggi i QR Code sono presenti su oltre 200 pensiline, su alcuni treni in servizio sulle metro A e B, in diverse stazioni della metro C e al box di capolinea di piazza dei Cinquecento.

L’iniziativa ha riscosso parecchio successo, con decine di commenti che si sono complimentati con Atac dopo l’annuncio (ovviamente social).