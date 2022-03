Earth Hour 2022, luci spente per la sostenibilità: da Roma Capitale al Vaticano, tutte le adesioni

In occasione della 14^ edizione di "Earth Hour - L'Ora della Terra", iniziativa mondiale del Wwf che promuove la sostenibilità ambientale, diversi edifici e monumenti della città e in tutto il Lazio rimarranno al buio per un'ora, dalle 20.30 alle 21.30, sabato 26 marzo.

All'evento hanno aderito Roma Città Metropolitana, Roma Capitale, la Regione Lazio, la Città del Vaticano, i palazzi di Senato, Camera, Presidenza del Consiglio e della Repubblica. Nell'area metropolitana aderiscono i comuni di Albano, Ariccia, Capranica, Castel Madama, Cave, Ciciliano, Civitavecchia, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Lanuvio, Lariano, Mandela, Manziana, Mentana, Oriolo Romano, Pomezia, Riano, San Cesareo, San Vito Romano e Velletri.

A Roma resteranno al buio il Colosseo, il colonnato di San Pietro e le facciate di Palazzo Madama, Palazzo Chigi, Palazzo Montecitorio e Quirinale oltre a Castel Sant'Angelo, dove il Wwf sarà presente con i suoi arrivisti al momento dello spegnimento delle luci. Inoltre, l'associazione ambientalista alle 18.30 di sabato ha organizzato una passeggiata che da Lungotevere delle Navi di fronte al palazzo della Marina Militare si snoda lungo la banchina del Tevere all'interno dell'Oasi Urbana, oggetto di un iter tecnico per l'istituzione di un Monumento Naturale.

Anche la Regione aderisce a "Earth Hour", come ha fatto sapere l'assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale Roberta Lombardi. "Spegnere le luci delle sedi della Regione Lazio per un’ora equivale ad abbattere circa 2 tonnellate di CO2 - fa sapere l'esponente della giunta Zingaretti -. Si tratta ovviamente di un gesto simbolico che però si inserisce in un più ampio discorso, che ci vede impegnati con diverse azioni. Alcune di queste riguardano l’efficientamento energetico degli immobili regionali per il quale abbiamo in corso due procedure di gara. Abbiamo calcolato che in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico ci faranno risparmiare 2mila tonnellate di CO2 annue, equivalenti a quanto assorbono in un anno circa 400 ettari di nuove foreste, pari a circa 600 campi da calcio. Altre azioni riguardano invece il rinnovo del parco auto regionale con autovetture ad alimentazione ibrida ed elettrica”.