E' morto l'architetto che ha progettato il Laurentino 38

Pietro Barucci, noto e stimato architetto romano, si è spento nella sua città natale il 6 maggio 2023, centenario. Il suo nome è legato ad alcuni dei principali progetti di edilizia residenziale pubblica, tanto famosi quanto discussi.

Barucci, nipote dell'omonimo pittore, ha iniziato la sua carriera professionale alla fine degli anni '40, gettandosi subito a capofitto nell'edilizia residenziale. Non solo a Roma. Barucci, infatti, contribuì ai piani residenziali di Napoli e Livorno. Ma è nella Città Eterna che ha lasciato più impressa la sua firma, con progetti pensati in maniera completamente diversa rispetto a come poi sono stati portati avanti e ultimati: da Spinaceto a Torrevecchia, dal Laurentino 38 al Quartaccio.

Negli anni tra l'inizio dei '60 fino a metà degli '80, Pietro Barucci ha disegnato moltissimi edifici delle ex Iacp, oltre al nucleo direzionale di piazzale Caravaggio, l'istituto industriale a Pietralata, la sede Enpam in via Torino. Ma a fare più "scalpore" è sicuramente il Laurentino 38, con i suoi caratteristici e dannati ponti, in parte demoliti negli ultimi anni. Un quartiere che oggi viene chiamato Laurentino Fonte Ostiense, ma non ha ancora del tutto perso lo stigma del passato.