Oltre duecento treni regionali cancellati: pendolari e studenti restano fuori dalla città

Oltre duecento treni cancellati sino a fine mese. Per i pendolari e gli studenti di Roma e del Lazio, così come per i turisti, si prospettano due settimane di vera e propria odissea. I bordini delle ruote dei convogli sono troppo deteriorati tanto da compromettere la sicurezza dei viaggi, per questo Trenitalia, che con Rfi nel frattempo sta procedendo alla sostituzione delle parti usurate, ha deciso lo stop di alcuni treni regionali.

La riprigrammazione dei treni regionali scatena il caos

Il servizio è stato riprogrammato sulle linee Roma - Viterbo; Orte - Fiumicino Aeroporto; Roma - Pescara; Roma - Velletri; Roma - Vigna Clara; Orte - Viterbo e Leonardo Express, il treno non stop che collega Fiumicino a Roma Centro in 32 minuti. Oltre 230 i treni cancellati fino al 29 settembre.

Trenitalia ha promesso l’attivazione di bus sostitutivi per integrare l’offerta ferroviaria assegnando anche fermate straordinarie ai treni regolarmente in circolazione. La Regione Lazio intanto annuncia sanzioni per le società “a causa del servizio non adeguato erogato ai pendolari”, ha detto l’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera.

La rabbia dei pendolari

Ma gli utenti insorgono. La periferia e i comuni limitrofi sono rimasti isolati dal centro della città. “Non si può. Altri quindici giorni di odissea per noi pendolari. Tutto il quadrante nord è stato lasciato a piedi. Una situazione intollerabile”, dice Silvia che viaggia sulla Orte-Fiumicino e prende il treno a Settebagni. “Una vergogna. Ci dicano come i ragazzi possono andare a scuola o noi al lavoro”.

I sindaci pronti a fare esposto alla Procura della Repubblica

“Chiediamo a Trenitalia di provvedere urgentemente a organizzare un servizio di navette che sostituisca le corse sospese”, la richiesta del presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e dell’assessore alla Mobilità, Matteo Pietrosante, dopo i disagi dei giorni scorsi. Un appello che è anche quello del minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati. Il territorio in una larga parte è attraversato dalla Fl3 Roma Viterbo che rappresenta un collegamento indispensabile per le periferie con Valle Aurelia, San Pietro e Ostiense. Nel mentre i sindaci dei comuni sulla Roma-Viterbo, di fatto paralizzata dalle cancellazioni, sono pronti a rivolgersi alla Procura della Repubblica. Un esposto “affinché siano accertate eventuali responsabilità in merito all’attuale situazione non più sopportabile - sottolineano i primi cittadini di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano e Trevignano Romano - in un paese sviluppato''.