Due positivi al Covid dopo una serata in un locale di Anguillara, la Asl Roma 4: "Chi era lì faccia tampone"

La serata in un locale di Anguillara è costata cara per due ragazzi che hanno riscontrato una positività al Coronavirus. A darne notizia è stata la Asl Roma 4. La serata in questione, stando a fonti sanitarie, è quella del 26 giugno. Nel locale, il Malaspina di Anguillara Sabazia, come sottolinea la Asl si sono recate le due persone ora positive. La Asl Roma 4 invita quindi "chiunque abbia frequentato il locale a sottoporsi a test antigenico rapido presso il drive in dell'ospedale Padre Pio di Bracciano".

"Al fine di non creare assembramenti preghiamo tutti i soggetti il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L di recarsi domani 3 luglio presso il drive in dalle ore 8.00 alle 13.00. Le persone con cognome che inizia da M a Z, dalle ore 13.30 alle 18.00", spiega la Asl Roma 4 in una nota. Il Malaspina già in passato era stato scenario di un fatto analogo. Nella sera del 14 e 15 agosto 2020, dopo una festa nel locale, si riscontrarono due positivi.