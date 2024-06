Due giugno a Roma: musei gratis e la parata militare per la Festa della Repubblica. Tutte le informazioni

Roma è pronta a celebrare la 78° Festa della Repubblica. Oggi, domenica 2 giugno, le più alte cariche istituzionali si ritroveranno nella Città Eterna in una giornata ricca di appuntamenti. In via dei Fori Imperiali si svolgerà la tradizionale parata, nel cielo è atteso il volo delle Frecce Tricolore. Attenzione alla viabilità: per la parata diverse strade saranno chiuse e verranno deviate le linee del trasporto pubblico.

Festa della Repubblica, il programma del 2 giugno 2024

Oggi, domenica 2 giugno, alle ore 9.15, il presidente Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto. Successivamente riceverà, in via di San Gregorio, la presentazione dei Reparti schierati per la rivista e assisterà dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali alla tradizionale Parata Militare. Nel pomeriggio del 2 giugno, l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16.30 alle 18.30, sarà riservata alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito.

Musei

La Festa della Repubblica coincide anche con la prima domenica del mese, torna la possibilità di visitare gratuitamente i Musei civici di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città.

Saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio dalle 7 alle 20, con il Museo della Forma Urbis, dalle ore 10 alle ore 16, con ultimo ingresso alle ore 15 (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso ore 18) e Villa di Massenzio che per l’occasione prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 22 (via Appia Antica 153, ultimo ingresso ore 21.30). Ulteriori dettagli a questo link.

Monumenti

Alcuni monumenti di Roma resteranno chiusi. Dalla mattina del 2 giugno e sino alle 14, prevista la chiusura al pubblico del Colosseo, delle aree archeologiche del Foro Romano e Foro Palatino e del Sacrario delle Bandiere al Vittoriano. Off limits anche la Terrazza panoramica al Vittoriano, Palazzo Venezia (è consentito comunque l’accesso al pubblico, dalle ore 14, esclusivamente dagli ingressi di via del Plebiscito e via degli Astalli), l’area archeologica dei Fori Imperiali e dei Mercati Traianei – Museo dei Fori Imperiali.

Divieti di sosta

Nella notte tra sabato 1° giugno e domenica 2 giugno, scatteranno i divieti di sosta su via del Plebiscito, via Magnanapoli, piazza Ara Coeli, piazza Madonna di Loreto ed area del Foro di Traiano, via dei Fornari, via di Sant'Eufemia, via Cesare Battisti, vicolo San Bernardo, piazza Venezia, largo Enrico Berlinguer, piazza San Marco, via di San Venanzio, via di San Marco, via degli Astalli.

Chiusure al traffico

Le prime chiusure al traffico, sempre dalla notte tra sabato e domenica, coinvolgeranno via dei Cerchi. Dalle 5 di oggi poi, chiusure in via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via Cesare Battisti, piazza d'Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina).

E ancora, sempre dalle 5, chiusure anche in via dei Fornari, via di Sant'Eufemia, vicolo San Bernardo e via degli Astalli. Dalle 13,30 la progressiva riapertura delle strade, ad eccezione di via dei Fori Imperiali, che resterà chiusa tutto il giorno per la consueta pedonalizzazione festiva.

Modifiche alla viabilità e stop ai monopattini

Al Quirinale, sempre per le celebrazioni per la Festa della Repubblica, ci saranno ulteriori modifiche alla viabilità: divieti di sosta su via XXIV Maggio, piazza e via del Quirinale, via della Consulta e via Mazzarino. Ci saranno limitazioni al transito dei monopattini in via XXIV Maggio, piazza e via del Quirinale, via della Consulta e via Mazzarino. Possibili chiusure, poi, sempre su via XXIV Maggio, via Mazzarino, via e piazza del Quirinale, via della Dataria.

Il trasporto pubblico

Condizionata dalle chiusure delle strade anche la rete del trasporto pubblico locale. Da inizio servizio e sino alle 13,30 circa di oggi, come accaduto già in occasione delle prove generali, saranno sospesi i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello e saranno deviate o limitate nei loro percorsi le linee 3L, C3, H, 30, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F.

La linea 40 sarà sospesa da inizio servizio e sino alle 13,30. Le linee 51, 75, 85, 87 e 118 (e nella notte tra sabato e domenica la nMB), per la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, saranno deviate per l'intera giornata.

Durante l'evento i tram della 3L viaggeranno tra stazione Trastevere e piazzale Ostiense (senza raggiungere Porta Maggiore); quelli dell'8 saranno in servizio tra il Casaletto e piazza Cairoli, senza raggiungere piazza Venezia.

Le linee 44, 715, 716 e 781 saranno limitate a Monte Savello, non raggiungeranno i capolinea di Teatro marcello e piazza Venezia. Le linee 46, 190F e 916F si fermeranno a via Paola, la 60 sarà limitata a piazza dei Cinquecento e tutte non arriveranno al capolinea di piazza Venezia. 63, 80 e 83 si fermeranno a via Veneto, senza raggiungere i capolinea di Monte Savello, piazza Venezia e piazzale dei Partigiani

Chiusa la fermata della metro

Dalla 5,30 di oggi, inoltre, la questura, per motivi di sicurezza, ha anche richiesto la chiusura della fermata metro di Colosseo.