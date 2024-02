Due anni di guerra in Ucraina, Caritas: "A Roma assistiti duemila profughi". I dati

Dall’inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022, gli interventi della Caritas per i profughi hanno coinvolto duemila profughi, attivando diversi servizi diocesani e le parrocchie: 1.585 persone sono state accompagnate attraverso i centri di ascolto diocesani; 188 con il programma di accoglienza diffusa nelle comunità parrocchiali, istituti religiosi e famiglie, realizzata in collaborazione con la Prefettura di Roma e la Protezione Civile; 227 attraverso l’assistenza sanitaria presso il Poliambulatorio di Via Marsala.

I centri di ascolto

Negli ultimi due anni sono stati 1.585 i cittadini ucraini incontrati nei centri di ascolto parrocchiali e diocesani (1.390 nel solo 2022). L’83,2% del totale sono donne, distribuite uniformemente nelle diverse classi di età, con una prevalenza delle fasce dai 18 ai 49 anni (52%). Da rilevare anche la presenza di minori, il 7,5%, arrivati in Italia senza genitori e affidati a parenti e amici. “Quella ucraina – spiega in una nota il Vicariato di Roma - è ormai un’immigrazione radicata sia in Italia che a Roma, da sempre caratterizzata per la specifica presenza femminile e orientata all’inserimento lavorativo nei servizi alla persona (lavoro domestico, assistenza degli anziani e delle famiglie). Proprio questi legami sono stati alla base di un sistema di accoglienza che ha visto come protagoniste le parrocchie e i servizi Caritas”.

Per il 70% delle persone si è trattato del primo incontro con la Caritas, un terzo del totale era invece già iscritto dagli anni precedenti, in molti casi anche da oltre un decennio. Gli ucraini che hanno avuto il primo contatto con la Caritas attraverso le mense, senza prima passare da un centro di ascolto, sono stati 272: una procedura questa che viene autorizzata in casi eccezionali, e quello dei profughi ucraini lo era, in quanto l’accesso alle mense è preceduto dall’ascolto e dalla registrazione della persona. Complessivamente, sono stati realizzati anche altri 3.500 interventi: si tratta di prestazioni diverse anche se accomunate tutte da richieste di aiuti alimentari. Il 55% riguarda infatti pacchi e buoni alimentari e accessi alle mense. Al 10% degli assistiti è stata rilasciata la tessera per gli empori. Si contano, inoltre, 209 interventi per fornire beni di prima necessità, soprattutto vestiario e smartphone. Tra gli altri servizi maggiormente effettuati ci sono, inoltre: l’ascolto (16%), l’orientamento lavorativo, pratiche legali, amministrative e per l’alloggio, inserimenti scolastico e accompagnamento ai servizi sanitari.

L’accoglienza in parrocchie e istituti

Dal 30 marzo 2022 la Caritas di Roma ha attivato un programma di “accoglienza diffusa” rivolto ai profughi provenienti dall’Ucraina coinvolgendo le comunità parrocchiali e gli istituti religiosi della diocesi di Roma. Sono stati 188 i profughi che hanno trovato ospitalità in 44 strutture: 15 parrocchie, 26 istituti e ordini religiosi e tre case di accoglienza. Gli ospiti provengono da due diversi programmi di accoglienza: quello della Prefettura di Roma, il primo ad essere avviato, e quello della Protezione Civile, attivato nel settembre 2022. Tra i cittadini accolti – 186 ucraini e 2 georgiani che vivevano in Ucraina stabilmente – 85 sono minorenni: 18 hanno un’età inferiore ai 5 anni, 33 frequentano la scuola primaria, 36 sono nel ciclo secondario (media inferiore e scuole superiori) e 12 sono studenti universitari. Tutti i ragazzi sono stati inseriti nelle scuole italiane. Il tipo di composizione familiare più diffusa è quella mono-genitoriale, ovvero nuclei composti da una mamma o una nonna con i bambini. Sono 20, invece, le accoglienze singole. Alla fine del 2023 erano 80 le persone ancora accolte, mentre 108 avevano lasciato Roma per tornare in patria.

L’assistenza sanitaria ai profughi ucraini

Il Poliambulatorio Caritas, vicino alla Stazione Termini è divenuto negli ultimi due anni un punto di riferimento per la popolazione ucraina, in particolare per la gestione di malattie croniche o per problematiche mediche o aggiustamento di terapia, in attesa che si perfezionassero le pratiche burocratiche-amministrative per accedere al Servizio sanitario regionale (Snr). A partire dal 2022 sono stati effettuati 707 interventi sanitari in 227 cittadini ucraini di cui 189 arrivati nel 2022. Tra i profughi il 76,7% sono donne, circa l’12% sono minorenni, il 38% ha una età compresa tra i 30 e 50 anni, il 7% è sopra i 70 anni.

Le storie di accoglienza

Tra le persone ucraine accolte a Roma c’è Sofiia, 14 anni, che a causa di una granata ha perso la mamma, la casa dove viveva e il braccio sinistro. Arrivata a Roma con il papà, è riuscita a riprendere le lezioni di equitazione che già frequentava in Ucraina, grazie agli operatori Caritas e al Centro Ippico Montemario. C’è poi Ilona, giovane di nemmeno trent’anni di Odessa, è arrivata a Roma con il piccolo Mikhail di 2 anni, che aveva bisogno di cure mediche specializzate. Entrambi sono stati accolti a Roma da Paola che aveva da poco perso una figlia. Zoia è arrivata da Kiev a Roma insieme alla mamma Tetiana e al fratello Luka, dopo aver affrontato un lungo viaggio in treno. Si sono lasciati alle spalle le loro vite e i loro affetti. Zoia non ha però perso la sua forte passione per il disegno, che ha potuto continuare a coltivare nel laboratorio artistico a due passi dal Pantheon.