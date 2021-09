Il pasticcio del drone che misura la febbre in spiaggia, la Regione blocca il volo

È diventato un caso il drone che nel week end avrebbe dovuto sorvolare un tratto della spiaggia di Ostia, misurando la temperatura corporea dei bagnanti e, in caso di febbre, attivare i protocolli anti Covid. Ad annunciare l'iniziativa, era stata ieri l'azienda sanitaria Roma 3 con un post sui suoi canali social ufficiali.

"Il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo sulla spiaggia", la spiegazione nella quale si specificava anche che il drone viaggerà a un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone.

Un annuncio commentato con stupore per l'efficacia delle misurazioni e che, qualcuno, ha visto con indignazione anche per una modalità troppo invasiva. Fatto sta che il post, poche ore più tardi, è stato cancellato dai canali della Asl. Si è pensato ad un passo indietro per le condizioni meteorologiche avverse, invece la spiegazione è un'altra.

La Regione si è adirata per l'iniziativa che, stando a quanto emerso, non sarebbe stata concordata con la Asl Roma 3. A dirlo è l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Su Ostia non ci sarà alcun volo di drone, è un’iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell’Unità di Crisi Covid-19. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha chiesto una relazione al Direttore Generale della Asl. Attualmente le uniche sperimentazioni condivise, con l’ausilio dei droni, riguardano il trasporto di medicinali e sono state fatte dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù".