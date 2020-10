Ore di attesa per un tampone: sulla Palmiro Togliatti la fila in automobile è interminabile

Ore di coda a bordo della propria auto. Per farsi somministrare un tampone, e sapere quindi se si è positivi al nuovo Coronavirus, ci sono dei romani costretti a restare incolonnati per un tempo che sembra infinito.

Le code in auto

In viale Palmiro Togliatti, fuori dal Centro Carni, vengono segnalate attese lunghissime. La coda di auto che si sviluppa lungo la strada, è quella dei cittadini che aspettano il proprio turno per accedere al Drive-in. La lancetta dell’orologio, mentre si rimane al volante, in quelle ore sembra bloccarsi. E mette a dura prova la pazienza di quanti devono fare i conti anche con una situazione che, emotivamente, non è sempre semplice da gestire.

Il Drive In

Lo spazio di viale Palmiro Togliatti 1220 è stato attivato l’11 settembre ed è aperto dal lunedì alla domenica, con orario che va dalle ore 9 alle 19. L'individuazione di quella sede, all’interno del perimetro del Centro Carni, è avvenuta in sostituzione del Poliambulatorio di via degli Eucalipti.

Perchè in viale Palmiro Togliatti

La scelta dell'area situata sulla Togliatti è invece stata motivata perchè, si legge sul sito della ASL Rm2, “Il nuovo spazio garantisce maggior comfort sia agli operatori che ai cittadini ed risolve il problema degli assembramenti verificati nelle vie limitrofe al precedente Drive in”.

