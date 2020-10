Coronavirus, prenotazione online obbligatoria per il tampone nei drive-in di Roma

I drive-in per effettuare i tamponi per il Coronavirus diventano su prenotazione. Da martedì 27 ottobre, infatti, sarà possibile accedere solo con la registrazione online. Lo fa sapere l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato con una nota.

"Questa scelta è stata necessaria per gestire meglio i notevoli flussi di accesso", ha spiegato l'assessore. "Con la prenotazione online si riducono notevolmente le attese poiché l’anagrafica viene già predisposta e i nostri operatori lavorano in maniera più serena".

Questa mattina nell'arco di poche ore, il servizio, avviato come sperimentazione il 20 ottobre scorso, ha registrato oltre 5mila le prenotazioni online. Per prenotarsi serve la tessera sanitaria e il numero della ricetta dematerializzata fatta dal proprio medico di famiglia (qui il link per la prenotazione sul sito Salutelazio.it).

L'assessore D'Amato ha rivolto pertanto "un invito a non recarsi ai drive-in di Roma senza la necessaria prenotazione online".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery