L'elenco completo dei 51 varchi di accesso alla "Ztl fascia verde"

Via Appia Nuova, via della Magliana, via Laurentina, via Tuscolana, viale Togliatti: sono solo alcune delle strade in cui verranno installati i nuovi varchi di accesso alla nuova e più ampia fascia verde, l’area in cui, da novembre, sono in vigore i più stringenti divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti.

Fascia verde, dove sono i varchi di accesso

I 51 varchi di accesso a presidio della fascia verde sono in corso di installazione in:

Via Aurelia - Circonvallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo - Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli - Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone - Via Alberese

Via della Magliana - altezza civico 309

Via C. Colombo - Viale Marconi (ingresso da via Colombo direzione centro)

Via C. Colombo - Viale Marconi (ingresso da via Colombo direzione Eur)

Via C. Colombo corsie centrali - Via Laurentina

Via C. Colombo corsie laterali - Via Laurentina

Via Luigi Perna - Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò - Via Laurentina

Viale del Tintoretto - Via Laurentina

Via del Serafico - Via Laurentina

Via Vitellia - Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina - Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone - Via Ardeatina

Via Torricola - Via Ardeatina

Via del Casale Rotondo - Via Appia Nuova

Via Appia Nuova - Via Pizzo di Calabria

Circonvallazione Tuscolana - Via Tuscolana/Piazza Cinecittà

Via Tuscolana - Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato - Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda - Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano - Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina - Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi - Viale Palmiro Togliatti

Via dei Platani - Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi - Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina (direzione via dei Larici) - Via Palmiro Togliatti

Via Prenestina - Via Palmiro Togliatti

Via Collatina - Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna - Via Tiburtina

Via Tiburtina - Via di Rebibbia

Via Nomentana - Viale Kant

Via Ettore Romagnoli - altezza civico 89

Viale Adriatico - Via Col di Rezia

Via Lampedusa - Viale jonio

Via Pantelleria - Viale Jonio

Largo Valtournanche - altezza civico 36

Via Salaria - altezza PMV TE/20

Via Salaria - Via del Foro Italico

Via Flaminia - altezza svincolo via Flaminia

Via Flaminia Nuova - Altezza via Tuscania

Via Flaminia Nuova - Altezza via Tuscania (controviale)

Via Cassia Nuova - Via Pareto

Via Vilfredo Pareto - altezza civico 19

Via di Vigna Stelluti - altezza civico 8

Via Riccardo Zandonai - Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale - Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio - Via Arbib Pascucci

Telecamere per leggere le targhe e far scattare le multe

I lavori di installazione dei varchi sono partiti l’11 aprile proprio sulla Tuscolana, all’angolo con viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno sulla Togliatti i direzione della Casilina. In contemporanea, gli uomini di Roma Servizi per la Mobilità stanno aprendo i cantieri sul quadrante della Laurentina e a Montesacro, tra via Lampedusa e viale Adriatico. Lavori che comporteranno anche una risistemazione dell’assetto stradale dal punto di vista di marciapiedi e degli spartitraffico.

L’installazione dei nuovi varchi proseguirà sino a ottobre 2023: questo il mese in cui la stretta del Campidoglio su emissioni e inquinamento dovrebbe arrivare al culmine, con tutti e 51 i varchi attivi (in allegato l’elenco completo) e telecamere che rilevano il passaggio dei veicoli, memorizzando la targa e facendo scattare le multe in caso di violazione dei divieti di circolazione.

Chi può circolare nella fascia verde

Attualmente, e sino al 30 giugno, resta in vigore l’ordinanza del novembre 2022 che stabilisce il divieto di accesso e circolazione nella fascia verde per gli autoveicoli benzina e diesel Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, gli autoveicoli diesel Euro 3 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1 ed Euro 1.

Le disposizioni contenute nella delibera capitolina prevedono poi progressive limitazioni alla circolazione dei mezzi alimentati a gasolio. Dal primo novembre del 2023 infatti, nella fascia oraria 7.30-20.40 non potranno circolare neppure le autovetture alimentate a gasolio Euro 4. Dall’anno successivo invece la stretta per la fascia verde, per la stessa fascia oraria, riguarderà anche i veicoli Euro 5. Il Campidoglio, non appena verrà installata la segnaletica, inizierà a inviare le prime lettere ai proprietari dei veicoli più vecchi, proprio per avvisarli dell’entrata in vigore dei nuovi divieti.

"Con l’installazione dei varchi - ha detto l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre, che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi obbligatori i divieti esistenti: le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova ztl fascia verde. Poi da novembre 2023 anche i diesel Euro 4 usciranno dalla Fascia Verde e da novembre 2024 gli Euro 3 benzina".