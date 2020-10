Coronavirus Roma, test antigenici a 22 euro: l'elenco dei laboratori privati dove farlo

Sono 34 le strutture private nel Lazio che hanno comunicato l'adesione alla tariffa concordata di 22 euro per effettuare i test rapidi antigenici, così come previsto da un accordo tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria. Venti di queste sono a Roma.

L'accordo è frutto di una intesa raggiunta una settimana fa con Aiop, Federlazio, Anisap e Unindustria con un livello di affidabilità sceso a sotto il 97%

Per l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio Amato che lo scorso 28 settembre aveva così commentato: "E' accordo importante che consentirà di ampliare l’attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza. Stimiamo che l’accordo coinvolga la medesima platea dei laboratori che eseguono già i test sierologici ovvero circa 200".

Elenco delle stutture private per test antigenici

Villa dei Pini (Via Casal del Brocco 19 - Anzio) Altamedica - Artemisia SpA (Viale Liegi 45 - Roma) Villa Gioia (Viale San Domenico 1F - Sora) Centro Diagnostico Buonarroti srl (via Buonarroti 28 - Civitavecchia) Clinica Madonna delle Grazie (Via Salvo D'Acquisto 67 Velletri) Concordia Hospital (Via delle Sette Chiese 90 - Roma) Corilab srl - Centro Medico Diagnostico (Via Duca D'Aosta 8 - Frascati) Dolomiti srl (Via di Pietralata 162 - Roma) Quisisana - Eurosanità SpA (Via Gian Giacomo Porro 5 - Roma) Villa Stuart - Eurosanità SpA (Via Trionfale 5952 - Roma) ICOT - Laboratorio di Patologia Clinica (Via Franco Faggiana 1668 - Latina) Villa Benedetta (circonvallazione Cornelia 65 - Roma) INI SpA (Via Sant'Anna - Grottaferrata) Laboratorio Pasteur (Via Montecassiano 157 - Roma) Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santa Croce srl (V.le Nicolò Arnaldi 15 - Tivoli) Labclinic srl (Via Fratelli Cervi 8 - Cisterna di Latina) Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino srl (Via Fernando Santi 38 - Roma) Namus srl (Via Giuseppe Mantellini 3 - Roma) Centro Polispecialistico Giovanni Paoli I srl (Via F. Molini 9D - Viterbo) Karol Wojtyla Hospital (V.le Africa 32 - Roma) San Raffaele Cassino (Via Gaetano di Biasio 1 - Cassino) San Raffaele Pisana (Via della Pisana 235 - Roma) Poliambulatorio Semeiologico Romano (Via Nizza 22 - Roma) SicurJob Soc COOP/Sicur Medical Center (Via dei Castani 183 - Roma) Villa Betania Giomi SpA (Via Pio IV 42 - Roma) Ars Medica SpA (Via Cesare Ferrero di Cambiano 29 - Roma) Aurelia Hospital (Via Aurelia 860 - Roma) Santa Teresa srl (Via Nazionale 7 - Isola del Liri) Città di Roma (Via Maidalchini Francesco 20- Roma) Villa Dante - INI SpA (V.le Roma 298 - Guidonia Montecelio) Veroli Città Bianca - INI SpA (Via Fioano 4 - Veroli) Ospedale Cristo Re (Via dele Calasanziane 25 - Roma) Rome American Hospital srl (Via Emilio Longoni 69 - Roma) Villa Valeria srl (P.zz Carnaro 18 - Roma)