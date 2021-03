VIDEO | Torre Spaccata piange "Guero": lacrime e fiori sulla Togliatti dove è morto Daniel Guerini

Un enorme dolore. Ma anche rabbia e incredulità. Lacrime e tanti fiori, con un enorme striscione che recita “Ciao Guero”.

Torre Spaccata piange il suo giovane campione, Daniel Guerini, promessa del calcio che a soli 19 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale su via Palmirio Togliatti, la sera del 24 marzo.

E sul punto esatto in cui ha perso la vita, in tanti vengono per portare un fiore, una fotografia. Ma anche berretti e sciarpe della Lazio, la sua squadra. Un andirivieni commuovente: “Voglio solo dire che era una bravissima persona, e che gli voglio bene”, dice un amico.