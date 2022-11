Frasi sessiste del prof, presidenza e studenti uniti: "Fatti inaccettabili, sarà punito"

"O ti copri o ti denudi" è la frase che un professore del liceo Plinio Seniore avrebbe rivolto a una studentessa venerdì 29 ottobre durante una lezione, solo per essersi levata la felpa rimanendo in top sportivo. La frase, non isolata, ha scatenato la protesta della comunità studentesca che questa volta ha ricevuto immediata vicinanza dalla presidenza dell'istituto superiore di Castro Pretorio.

L'incontro tra studenti e presidenza del Plinio dopo l'episodio sessista

Mercoledì 2 novembre, infatti, a margine di un'assemblea straordinaria organizzata dal collettivo "20 novembre", combaciata con un'ora di sciopero, c'è stato un incontro tra l'ufficio di presidenza del Plinio e i rappresentanti, al termine del quale è stato diramato un comunicato congiunto. Una presa di posizione: "Il Plinio non è una scuola sessista - si legge nella nota -. Rinneghiamo unitamente come presidenza e studenti ogni atteggiamento che non deve rientrare nella sfera dell’educazione".

La frase rivolta all'alunno: "E' talmente sexy da farti cambiare sponda"

Il tema del sessismo è deflagrato tra le mura del liceo perché, a quanto riferito già lo scorso venerdì dagli studenti, l'atteggiamento del docente non sarebbe stato isolato. Soprattutto, in quell'occasione avrebbe anche rivolto una frase molto offensiva nei confronti di un altro alunno, considerato omosessuale: "E' talmente sexy (la studentessa presa di mira inizialmente dal prof, ndr) da farti cambiare sponda”. Per questo le studentesse e gli studenti del Plinio hanno rivendicato di essere "transfemministi". E la dirigenza non si è tirata indietro nel minacciare provvedimenti disciplinari.

La scuola prenderà provvedimenti disciplinari

"Il Plinio dimostra ancora una volta di essere una scuola aperta al dialogo - scrivono - ed attenta alle esigenze degli studenti. La nostra scuola è da sempre impegnata nel combattere qualsiasi situazione ed atto offensivo o discriminatorio nei confronti di ogni componente scolastica. Esiste un codice disciplinare per i pubblici dipendenti, che prevede sanzioni proporzionali a ogni caso e verrà applicato".