DonneXStrada lancia uno sportello psicologico gratuito: "Siamo in tutta Italia"

Uno sportello di supporto psicologico dedicato alle donne, nato nel marzo 2021 su iniziativa di Laura De Dilectis, psicologa clinica romana fondatrice dell'associazione DonneXStrada. La prima seduta è gratuita, dopodiché la paziente può decidere se e come proseguire il percorso proposto.

"Ci siamo rese conto che mancanno figure professionali che si occupino di violenza di genere e in particolare della sicurezza personale delle donne - spiega a RomaToday De Dilectis -. E' anche per questo che abbiamo deciso di far partire un servizio, unico in Italia, che è quello dell'accompagnamento in videochiamata delle donne che tornano a casa da sole e si sentono a disagio. Vogliamo rendere le città più sicure per le donne". Il servizio, oltre che a Roma, è attivo anche a Milano e Bologna.

Nelle ultime settimane il tema del benessere psicologico è tra i più dibattuti, in particolare dopo l'emininazione del bonus psicologo dalla manovra finanziaria: "Il bonus è un palliativo - commenta la fondatrice di DonneXStrada - noi chiediamo che venga istituito lo psicologo di base, come il medico. La pandemia ha amplificato diverse problematiche, come depressione e ansia, ma anche la violenza domestica dovuta all'obbligo di rimanere in casa con uomini maltrattanti. Il bonus non basterebbe, non bastano due o tre sedute di terapia".

Lo sportello psicologico non esiste fisicamente: "Siamo un gruppo di professioniste che lavora molto da remoto - specifica De Dilectis - perché ci troviamo in diverse città italiane. Da quando abbiamo lanciato il progetto abbiamo avuto moltissime richieste di chi non riusciva a trovare il professionista giusto e con noi ha finalmente iniziato un percorso, fatto che non va banalizzato".