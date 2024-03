Donna multata anche se ha l'abbonamento. Il "Tap&Go" non vale per i treni regionali

Una multa di 101 euro pur essendo in possesso dell’abbonamento. Una sanzione dovuta, probabilmente, ad una mancata comprensione delle regole o, più semplicemente, perché non le si conscono fino in fondo. Di sicuro, la donna di 45 anni che si è vista infliggere una sanzione sulla linea gestita da Trenitalia, la FL3 Cesano Viterbo, era salita sul treno in totale buonafede. Avendo acquistato un abbonamento mensile integrato metrebus col sistema del “Tap&Go” pensava di poter circolare come chi ha un abbonamento cartaceo o su applicazione. Invece la donna, sua malgrado, ha scoperto che non è così ed ha allora contatto il Codacons.

Sistemi inadatti

La donna aveva preso il treno della linea FL3 lo scorso 29 febbraio. Secondo il Codacons, che ha presentato una diffida ufficiale ad Atac, il personale Trenitalia “addetto al controllo dei biglietti sui treni urbani convenzionati con Atac, non risulterebbe dotato di strumenti elettronici in grado di verificare i nuovi titoli di viaggio digitali che, come noto, stanno sostituendo le tradizionali tessere o biglietti cartacei" ha scritto l’associazione in una nota. Al netto del fatto che si dovrebbe parlare di treni regionali, per non confonderli con le linee Metromare e Roma Nord gestite da Astral e Cotral, il Codacons punta il dito contro Atac, colpevole, in un certo senso, di non aver provveduto “ai necessari accordi con Trenitalia Spa” per far funzionare il Tap&Go a dovere anche sui mezzi regionali.

La vicenda

La passeggera, scrive il Codacons, era titolare di un regolare abbonamento mensile al trasporto pubblico di Roma capitale acquistato col sistema che consente di usare carte di credito/debito come titolo di viaggio. La donna è salita alla stazione Aurelia per raggiungere la fermata Trastevere, dove sarebbe dovuta scendere. A bordo, il controllore Trenitalia le ha chiesto di mostrare i documenti di viaggio ma, quando la donna mostrato la carta di credito usata per l'acquisto dell'abbonamento, lo stesso controllore le ha comunicato che il personale ferroviario “non risultava dotato di strumenti per verificare a bordo dei treni l'acquisto di biglietti e abbonamenti tramite il sistema Tap&Go”. È scattata quindi una multa da 101 euro, con la “vittima” che si è subito rivolta al Codacons.

Come funziona il tap & go

Come molti sapranno, per beneficiare di corse sui mezzi Atac è possibile pagare con carta di credito o debito. Il biglietto digitale è valido 100 minuti dal primo tap mentre in metro vale solo una corsa. Inoltre, gli utenti che vogliono utilizzare la tratta urbana dei mezzi Cotral e le ferrovie Metromare e Roma-Viterbo utilizzando questa tecnologia devono scaricare l’applicazione di Atac ‘Tap&Go’, necessaria per il controllo a bordo. Sul sito di Atac si specificano altre due cose. Registrando la propria carta sull'applicazione è possibile sottoscrivere l'abbonamento, mensile o annuale, e utilizzarla come vero e proprio ticket di viaggio. Peccato che, come si legge anche sul sito di Atac, questo non valga sui vettori Trenitalia.

Problema di trasparenza

L’associazione dei consumatori, oltre a chiedersi come mai il personale di Trenitalia non sia dotato “dei necessari supporti tecnici per il controllo delle carte di debito/credito contactless", è convinta che quanto accaduto sollevi "un grave problema di trasparenza nei confronti dei consumatori che acquistano biglietti e abbonamenti con strumenti digitali”. In realtà, come detto, sul sito di Atac c’è scritto chiaramente che il sistema non è utilizzabile sui vettori Trenitalia. La donna multata avrà certamente dato per scontato che, invece, il Tap&Go fosse valido così come accade con gli abbonamenti cartacei o sull’applicazione.

La diffida

Il Codacons ha quindi diffidato Atac affinché adotti “ogni atto e/o provvedimento idoneo a garantire il corretto funzionamento del controllo del titolo di viaggio acquistato con il servizio tap & go anche sulle tratte urbane delle ferrovie regionali, dotando il personale addetto della necessaria strumentazione tecnica”. Insomma, l’associazione vorrebbe che Atac provvedesse a tutto, anche alle dotazioni del personale di altre compagnie, provvedendo inoltre “ai necessari accordi con Trenitalia S.p.a” per far si che si possa utilizzare il tap & go anche sui treni regionali.