Mamma morta cinque giorni dopo il parto, la verità dall'autopsia. La salma trasferita al Verano

La data dell’autopsia per capire come è morta Pamela Pelle, la mamma di 39 anni di Mentana, in provincia di Roma, deceduta nella notte tra il 7 e l’8 ottobre all’ospedale SS Gonfalone di Monterotondo, verrà fissata domani, mercoledì 11 ottobre. Pamela, che il 2 ottobre aveva messo alla luce la sua terza figlia, è morta pochi giorni dopo accusando dei forti dolori al petto, problematica che aveva riscontrato anche prima del ricovero per partorire al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo il parto la donna, come denunciato dal compagno Vincenzo Rinaldi, assistito dall’avvocato Erdis Doraci, lamentava copiose perdite di sangue, riscontrate anche dopo le dimissioni dall’ospedale.

L’autopsia

La direzione sanitaria del Policlinico Gemelli, all’indomani della presentazione della denuncia contro ignoti da parte di Vincenzo Rinaldi, ha detto che, dalle cartelle cliniche esaminate, la donna sarebbe morta per cause naturali. A dare una prima risposta ci penserà l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Domani, mercoledì 11 ottobre, il Tribunale di Tivoli conferirà l’incarico al medico legale per svolgere gli esami autoptici. Sempre domani, quindi, il ctu prenderà l’incarico e fisserà i tempi. La salma della donna, intanto, è stata trasferita da Monterotondo alla camera mortuaria del Verano.

La vicenda

Come detto, Pamela Pelle, mamma già di due bambini, aveva partorito il 2 ottobre una bambina. Dopo il parto e nei giorni successivi, Pamela soffriva per delle copiose perdite di sangue. Tornata a casa il 5 ottobre, aveva continuato a seguire la terapia consegnatale dai medici del Policlinico Gemelli. Il 7 ottobre, dopo cena, il dramma. Alle 22:30 Pamela si sente male, lamentando forti dolori al petto. A mezzanotte, dopo un’attesa di mezzora, la corsa in ambulanza al vicino ospedale di Monterotondo. Lì, purtroppo, una ventina di minuti dopo il ricovero, finiva la vita di Pamela.