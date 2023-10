Mamma morta cinque giorni dopo il parto, i risultati dell'autopsia non bastano. Previsti ulteriori esami

Bisognerà attendere almeno un mese per avere delle risposte. È stata effettuata mercoledì 11 ottobre, alle 13:30 al Verano, l’autopsia sul corpo di Pamela Pelle, la mamma di 39 anni di Mentana, deceduta nella notte tra il 7 e l’8 ottobre all’ospedale SS Gonfalone di Monterotondo. Da quanto si apprende, l’esame è durato a lungo e non ha prodotto nessuna prova certa. Insomma, l’autopsia non è bastata per capire come sia morta la donna. Si è quindi deciso di effettuare analisi più approfondite, nello specifico degli esami istologici i cui risultati sono attesi, però, tra un mese.

Il dramma dopo il parto

Pamela Pelle aveva partorito al Policlino Gemelli di Roma la sua terza figlia il 2 ottobre. La donna, però, è morta pochi giorni dopo accusando dei forti dolori al petto, problematica che aveva riscontrato anche prima del ricovero per partorire al Policlinico. Dopo aver dato alla luce la bambina Pamela, come denunciato dal compagno Vincenzo Rinaldi, assistito dall’avvocato Erdis Doraci, lamentava copiose perdite di sangue, riscontrate anche dopo le dimissioni dall’ospedale.

Tornata a casa il 5 ottobre, la donna, che lavorava nella vicina filiale della Wurth, aveva continuato a seguire la terapia consegnatale dai medici del Policlinico Gemelli. Il 7 ottobre, dopo cena, il dramma. Alle 22:30 Pamela si sente male, lamentando forti dolori al petto. Trasportata d’urgenza verso mezzanotte all’ospedale di Monterotondo, perdeva la vita poco dopo il ricovero.