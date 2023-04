La polizia porta uova e peluche ai bambini di pediatria e oncologia

Doni di Pasqua per i bambini che la trascorreranno ricoverati in ospedale. La Polizia di Stato è arrivata dai bambini in degenza presso il reparto di pediatria e oncologia dell’ospedale Sandro Pertini, portando tanta cioccolata e istanti di serenità. I poliziotti del commissariato Sant’Ippolito e della Polizia Postale, insieme a Nestlè e Perugina, hanno consegnato peluches e uova di cioccolata ai bimbi, anche piccolissimi, lì ricoverati.

I medici e gli infermieri presenti li hanno accolti con grande entusiasmo, partecipando alla consegna dei doni. A ricevere la visita speciale degli agenti anche i pazienti del reparto di oncologia. E’ stata una giornata ricca di sorprese ed emozioni per tutti, ma soprattutto - fanno sapere fonti della Polizia di Stato - per gli uomini in divisa, felici di aver regalato, a chi non potrà trascorrere la Pasqua a casa, attimi di gioia e spensieratezza, accompagnati da grandi sorrisi.

Nei giorni scorsi sempre i poliziotti di Roma avevano fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria, di chirurgia pediatrica e infine presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Camillo e del policlinico Umberto I. Anche per loro uova di Pasqua e giochi.