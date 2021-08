“Ti Porto a Donare”, l'iniziativa che accompagna i donatori in taxi

La due giorni di donazioni per giovedì e venerdì

“Ti porto a donare”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa da ‘La rete di tutti’, l’associazione Donatori Sangue attiva a Roma e nel Lazio, giunta ormai alla sua seconda edizione di open day. Dall’organizzazione hanno fatto sapere: “L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che nel mese di agosto si registrano significative carenze nelle donazioni di sangue”.

L’evento è articolato in due giornate: il 12 agosto presso i Servizi Trasfusionali dell’ospedale Sant’Eugenio e dell’ospedale Sant’Andrea; il 13 agosto presso gli ospedali Sandro Pertini e IFO Istituti Regina Elena - San Gallicano. È possibile donare sia di mattina che di pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 11:30 e di pomeriggio, dalle 15:00 alle 18.00.

Per i donatori che si prenoteranno sarà messo a disposizione un transfer gratuito per raggiungere gli ospedali, grazie alla collaborazione della Cooperativa Pronto Taxi 6645. È possibile iscriversi, entro l’11 agosto e fino ad esaurimento posti. L’openday ha ottenuto il patrocinio gratuito della Regione Lazio, dell'Assessorato alla Città in Movimento di Roma Capitale, del Centro Regionale Sangue, della ASL Roma2 e degli IFO Istituti Regina Elena - San Gallicano.