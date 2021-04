"L'albero del sangue non esiste": torna a Roma l'appuntamento di solidarietà di Tutti taxi per amore

L'iniziativa in programma il 29 aprile in numerose città italiane

"L'albero del sangue non esiste". Il 29 Aprile l’associazione Tutti taxi per amore-OdV insieme ai tassisti di 19 città italiane (Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Genova, Trieste, Mestre, Firenze, Livorno, Sassari, Cagliari, Salerno, Bari, Brindisi, Lecce, Messina, Catania e Trapani) promuove una giornata di raccolta sangue.

I donatori e gli aspiranti donatori possono chiamare il numero 346.800.4680 per prenotare il taxi che li accompagnerà al centro trasfusionale della loro città. Tutti taxi per amore-OdV accoglie la richiesta della United (unione nazionale italiana talassemici e drepanocitici), comunica il presidente Marco Salciccia.

"Il 70-75% della terapia è a tutt’oggi l’unica cura immediata per noi emofiliaci nonostante le terapie alternative.” Spiega Raffaele Vindigni presidente della United. Ed ancora: "E’ il contributo dei tassisti italiani per la tutela degli emofiliaci e del costante fabbisogno di sangue nei presidi ospedalieri – afferma Massimiliano Antonello responsabile donazioni sangue Tutti taxi per amore-OdV.