"Il pesce d'aprile è passato, non fare scherzi, vieni a donare", il 9 aprile donazione del sangue al III Distretto Fidene

"Il pesce d'aprile è passato, non fare scherzi, vieni a donare!", questo il nome dell'iniziativa di donazione del sangue in programma venerdì 9 aprile al III Distretto di polizia Fidene - Serpentara.

Promossa da DonatoriNati, Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato regione Lazio, l'iniziativa si terrà negli uffici del commissariato di via Franco Enriquez. "Donare sangue è un atto di altruismo ma anche di prevenzione, sul sangue donato verranno eseguiti una serie di esami previsti per legge che saranno inviati per posta all'indirizzo che fornirete".

Oltre che negli uffici di polizia di Vigne Nuove, sarà inoltre possibile donare il sangue in uno degli ospedali convenzionati con l'associazione indicando sempre di far parte dell'ADVPS Lazio.