Il viaggio della solidarietà da Almeria a Roma per consegnare 20 tonnellate di cibo

Due tir pieni di alimenti non deperibili e prodotti per l'infanzia, destinati non solo agli empori solidali gestiti da Caritas, ma anche alle parrocchie. In totale oltre 100.000 pasti per bambini, insieme a giocattoli, arrivati su gomma direttamente da Almeria, città della Spagna meridionale. Più di duemila chilometri per essere poi accolti dalla Caritas diocesana di Roma e dal direttore Giustino Trincia, che ha preso in carico tutto il ben di Dio.

La fondazione spagnola che dona cibo e giocattoli per i poveri romani

A donare i prodotti, alimentari e non, è stata la Fondazione Isabel Enrique Diaz, partner della Caritas romana, allo scopo di implementare l'aiuto offerto alle famiglie con bambini in condizioni di fragilità sociale e di povertà economica. Centomila pasti per minori, prodotti a lunga conservazione, 20 tonnellate di frutta. Il tutto è arrivato il 4 gennaio a Roma, accolto da Giustino Trincia e dal responsabile dell'Emporio della Solidarietà, Paolo Galli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Distribuiremo tutto tra empori solidali e parrocchie"

"Il tutto verrà distribuito attraverso la rete dei nostri cinque Empori della solidarietà - conferma Trincia - . Ma verrà anche reso disponibile per le comunità parrocchiali e le associazioni di volontariato, che potranno consegnarli alle famiglie più povere. Ringrazio di cuore i nostri amici di Almeria per questa preziosa collaborazione che proseguirà nei prossimi mesi e che mette al centro la dignità delle persone".