Sabato 3 ottobre "Dona il sangue, Dona la vita"

Il Gruppo Fratres Roma OdV, in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che metterà a disposizione il personale sanitario, e la Regione Lazio che fornirà l'autoemoteca ha organizzato una raccolta sangue sabato 3 ottobre - via Teulada - dalle ore 8 alle ore 11.

L'iniziativa ha avuto il patrocinio del Municipio Roma I A Roma mancano donatori di sangue e manca il sangue: ogni anno la Regione Lazio deve recuperare presso altre Regioni circa 30.000 sacche di sangue con una spesa di 6/8 milioni di Euro. Sarebbe necessario reclutare molte migliaia di donatori. Attualmente i donatori sono circa l'1,8% della popolazione ma dovrebbero essere una percentuale più che doppia, tra il 4 ed il 5%.

Per prenotare la donazione e informazioni: fratres.roma@gmail.com - 348 2237577. Indicazioni per donare - Età: 18-65 anni (70 per i donatori) Peso: almeno 50 Kg Portare con se Tessera Sanitaria + Documento riconoscimento valido. Indispensabile essere a digiuno da almeno 8 ore. Al mattino si può mangiare un frutto (mela, arancia, banana) fino a 2 ore prima della donazione. Si può assumere caffè, the, succo di frutta, una fetta biscottata con marmellata. Sono proibiti latte, burro, derivati del latte.

