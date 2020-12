Don Luigi D'Errico, premiato dal Quirinale: nominato Cavaliere il parroco dell'Ardeatino vicino ai disabili  

Dal 2007 è parroco nel quartiere Ardeatino, a tutti noto per il percorso di catechesi con le persone disabili e per il lavoro di rete messo in atto con le famiglie. È tra i cinque romani premiati da Sergio Mattarella Don Luigi D'Errico, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana "per il suo quotidiano impegno a favore di una politica di reale inclusione delle persone con disabilità e per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale".

La catechesi all'Ardeatino

Referente del settore disabili e catechesi dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma. Dal 2007 è Parroco nella Chiesa dei Santi Martiri dell’Uganda nel quartiere Ardeatino di Roma dove da tempo è stata avviata un’esperienza esemplare di catechesi per e con le persone disabili. Il suo obiettivo è quello di essere “una vera comunità che accoglie lavorando sul pregiudizio”. Importante in questo senso è il lavoro di rete messo in atto con le famiglie dei disabili.

Le case rifugio

Ma il suo impegno non si ferma alla disabilità, da sempre portatore di una politica di vera accoglienza per quanti soffrono condizioni di disagio sociale, tra le sue iniziative si segnala l’istituzione delle case famiglia Rifugio per Agar, dedicata a donne e bambini vittime di maltrattamenti e Casa Betlemme, per accogliere famiglie senza fissa dimora, in collaborazione con altre parrocchie.

La sua parrocchia offre inoltre, anche attraverso uno straordinario coinvolgimento dei parrocchiani, servizi di distribuzione di pasti caldi ai senza tetto, doposcuola per bambini in difficoltà, un centro di ascolto, assistenza domiciliare per gli anziani, aiuti alimentari.