Domeniche ecologiche: eventi a tema ambientale in 15 piazze della città

Eventi a tema ambientale animeranno le giornate di stop al traffico. A seguito dell'approvazione, da parte della Giunta capitolina, del calendario 2023-24 delle domeniche ecologiche nelle date del 19 novembre e 3 dicembre 2023 e del 14 gennaio, 25 febbraio e 24 marzo 2024, l'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, in collaborazione con Zètema, ha promosso un programma di attività di animazione, intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi ambientali e sulle azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria.

Attraverso un bando pubblicato da Zètema verranno selezionati i progetti di attività di animazione culturale, spettacoli dal vivo e laboratori su temi ambientali che si terranno le prime due delle cinque domeniche ecologiche, il 19 novembre e il 3 dicembre 2023.

In particolare, il 19 novembre, la domenica ecologica vuole essere l’occasione per creare un grande evento nello scenario iconico di Via dei Fori Imperiali, rilanciando un legame tradizionale che lega il cuore della città storica alle domeniche ecologiche. Attraverso il bando verrà costruito un programma di eventi che si svolgeranno, in corrispondenza di quattro diverse postazioni, dalle 10 alle 19 che prevede, ad esempio, spettacoli musicali, performance di street band e attività che richiamino temi legati alla qualità dell’aria.

La domenica del 3 dicembre prevede un programma di eventi realizzati con il coinvolgimento di tutti i 15 municipi di Roma con postazioni così individuate:

Municipio I: Piazza Mastai

Municipio II: Piazza mancini

Municipio III: Piazza Archeologica di Via Ferruccio Amendola

Municipio IV: Parco Tozzetti, Via Galati

Municipio V: Piazza Roberto Malatesta

Municipio VI: Parco della Pace, Via Domenico Parasacchi

Municipio VII: Piazza San Giovanni Bosco

Municipio VIII: Piazza Caduti della Montagnola

Municipio IX: Largo Montanari

Municipio X: Piazza San Pier Damiani

Municipio XI: Piazza Caterina Cicetti

Municipio XII: Piazza Scotti

Municipio XIII: Piazza Santa Maria delle Fornaci

Municipio XIV: Piazza Balduina

Municipio XV: Piazza del Dazio

In questi luoghi, in tutti i municipi, dalle 10 alle 19, si terranno eventi come, ad esempio, spettacoli di teatro di strada, animazione artistica, performance musicali e di marching band, spettacoli di clown e di artisti di strada, laboratori con tematiche ambientali.

"Dopo il grande successo del ‘Sabato blu’, giornata dedicata al camminare urbano svoltasi lo scorso 14 ottobre, abbiamo voluto proseguire queste azioni di sensibilizzazione sui temi ambientali e, in particolare, sul miglioramento della qualità dell’aria cogliendo l’occasione delle domeniche ecologiche per renderle momenti di partecipazione e coinvolgimento della città attraverso spettacoli, eventi musicali e laboratori per grandi e piccoli. Ci auguriamo dunque una grande adesione al bando di Zètema con proposte progettuali di qualità che renderanno le domeniche del 19 novembre e del 3 dicembre due giornate di festa e di riflessione sull’importanza che i nostri comportamenti hanno per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo da cui dipende la nostra salute e la qualità della vita nella città", dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.