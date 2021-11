"Il tuo quartiere non è una discarica": domenica la raccolta speciale di rifiuti

Domenica 21 novembre torna nei municipi dispari, con un appuntamento speciale dedicato al recupero e al riuso di oggetti dismessi, la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Nell’ambito della partecipazione dell’azienda alla tredicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), infatti, i romani che vorranno disfarsi di beni usati, ancora riutilizzabili, potranno recarsi presso alcune delle postazioni di raccolta allestite e consegnarli ai volontari delle realtà associative locali impegnate con AMA nella realizzazione di attività e progetti per la prevenzione della produzione dei rifiuti e l'incentivazione al riuso. Si potranno così portare libri (ad eccezione di testi scolastici ed enciclopedie) alle associazioni Libra e Nuova Acropoli; vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti; ausili per persone con disabilità all’associazione Joni and Friends e vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale W.A.Y.S. I volontari indosseranno una pettorina con il logo dell’iniziativa. Per informazioni sui siti coinvolti e per individuare le postazioni allestite dai volontari delle varie associazioni che partecipano, i cittadini possono visitare il sito di Ama.

In tutte le postazioni, ovviamente, il personale AMA sarà come sempre a disposizione per il conferimento dei tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e dei materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, ecc.). I rifiuti raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Nelle postazioni di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottale le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Ama per questo invita gli utenti a recarsi sul posto entro le 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dai cittadini, mantenendo le distanze minime di sicurezza.