Tiro alla fune e corsa con le uova: con la domenica ecologica i romani riscoprono i giochi di strada

Le limitazioni imposte alla circolazione della auto, per l’ultima delle cinque domeniche ecologiche in programma, hanno spinto tanti romani a trascorrere una giornata all’aria aperta.

Un centro cittadino a misura di pedone

Con la complicità delle condizioni meteorologiche, e quindi grazie all’assenza delle piogge, molti cittadini hanno optato per una passeggiata, con pic-nic, nei tanti parchi della Capitale. Ma numerosi sono stati anche i residenti che hanno approfittato del tempo, e dell’assenza delle auto, per riscoprire un centro storico più a misura “di pedone”.

All’ombra del Colosseo, in via dei Fori Imperiali, turisti e cittadini hanno approfittato della domenica ecologica per tornare bambini. Sul viale infatti, grazie ad un evento organizzato dall’associazione di promozione sociale e curato da Dora Cirulli, sono stati tanti gli adulti che si sono cimentati nei “giochi di strada”. In uno scenario unico al mondo, l’Aps, vincitrice di un bando promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetèma, ha infatti coinvolto i passanti in numerose attività.

La riscoperta dei giochi di strada

Il tiro alla fune, il gioco della campana, il tiro al barattolo, la corsa con le uova, i quattro cantoni, hanno dimostrato che, a dispetto del dato anagrafico, gli adulti conservano un lato giocoso. Ma soprattutto queste attività hanno contributo a dimostrare che non conoscono tempo. Anche nell’era dominata dai social network e della realtà virtuale, i giochi per strada continuano ad esercitare il proprio fascino, regalando emozioni e divertimento a cittadini di ogni età.

“Abbiamo vissuto una giornata davvero speciale-sottolinea Dora Cirulli- in una location meravigliosa, replicando il successo di alcuni anni fa. Abbiamo voluto dimostrare che tutti possono divertirsi come riuscivano a fare i nostri nonni, scoprendo sensazioni ed emozioni del passato ma oggi più che mai capaci di aggregare giovani e meno giovani. Questa è la nostra filosofia che vogliamo riproporre in altri luoghi suggestivi della città e anche fuori dai confini di Roma”.