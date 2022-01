Vaccini, domenica 9 gennaio l'open day straordinario: come fare per prenotare

Il Lazio, vista la zona gialla, continua la corsa al vaccino. La Regione ha organizzato per domenica 9 gennaio un 'open day' vaccinale straordinario. A partire da oggi sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale prenotavaccino-covid. regione.lazio.it.

Non è stato comunicato neanche, per ora, quale vaccino verrà somministrato tra i due a mRna a disposizione, Pfizer e Moderna. Ricordiamo che per le terze dosi sono gli unici due vaccini autorizzati. Chi ha effettuato le prime due dosi con Pfizer può ricevere Moderna come terza dose e viceversa. "Per la dose booster possono prenotarsi tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose dal almeno 120 giorni", ha spiegato la Regione.