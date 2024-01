Domenica 14 gennaio a Roma chiusi corso Italia e sottovia Ignazio Guidi

Non solo blocco del traffico. A Roma a complicare la domenica di chi utilizza l'auto ci sarà anche la chiusura di corso d'Italai e del sottovia Ignazio Guidi. Accadrà dalle ore 7. Sono infatti previsti lavori di potatura degli alberi. Inevitabili i disagi che saranno contenuti dalla scelta di effettuare tali interventi in un giorno festivo. Saranno chiusi al traffico il sottovia Ignazio Guidi e corso d’Italia, direzione e verso piazzale Brasile.

Di seguito, tratte dal sito di Atac, le informazioni sulle deviazioni delle linee bus.

Linea 52 proveniente da Archimede: nel percorso di ritorno, da via Veneto, proseguono sulla stessa, piazzale Brasile, via Pinciana, normale percorso.

Linea 63 direzione piazza di Monte Savello: da via Salaria, via Piave, via Sicilia, via Lucania, via Boncompagni, normale percorso: direzione via Rossellini: da via Veneto, proseguono sulla stessa, piazzale Brasile, via Pinciana, normale percorso.

Linea 80 solo direzione piazza Venezia: da via Salaria, via Piave, via Sicilia, via Lucania, via Boncompagni, normale percorso.

Linea 83 direzione piazzale dei Partigiani: da via Salaria, via Piave, via Sicilia, via Lucania, via Boncompagni, normale percorso; direzione largo Valsabbia: da via Veneto, proseguono sulla stessa, piazzale Brasile, via Pinciana, normale percorso.

Linea 89 solo direzione piazzale Clodio: da via Salaria, via Piave, via Sicilia, via Lucania, via Boncompagni, via Veneto, Piazzale Brasile, inversione di marcia, viale San Paolo del Brasile, normale percorso.

Linea 92 solo direzione largo Marliana: da via Goito, via XX Settembre, largo Santa Susanna, via Bissolati, via Veneto, piazzale Brasile, via Pinciana, normale percorso.

Linea 360 solo direzione piazza delle Muse: da via Goito, via XX Settembre, largo Santa Susanna, via Bissolati, via Veneto, piazzale Brasile, via Pinciana, normale percorso.

Linea 490-495 e 120F in direzione esterna: da piazza Fiume, via Piave, via Sicilia, via Lucania, via Boncompagni, via Veneto, piazzale Brasile, inversione di marcia, viale San Paolo del Brasile, normale percorso.

Linea 910 direzione piazza Antonio Mancini: da via Piemonte, via Boncompagni, via Veneto, piazzale Brasile, via Pinciana, normale percorso.

Temporaneamente sospese fermate 73518-73522-73526-73619-73624-70446-71409.